2025Ç¯¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥ê¡¼¥°¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡£¿Ê¶Ãø¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç2006Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢·Ð±ÄÌÌ¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¼ÀµÌÀ»á¡£J¥ê¡¼¥°ÀìÌ³Íý»ö¤ò·Ð¤¿¤Î¤Á¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¸åÊý»Ù±ç¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÌÚÂ¼»á¤¬4·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î·Ð±Ä¡¦¼ýÆþ³ÍÆÀ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÆ±Ê¸´Ü½ÐÈÇ¡Ë¤À¡£Æ±½ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²¬»³¤äJ¥ê¡¼¥°ÀìÌ³Íý»ö¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À´ÑµÒºî¤ê¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼±Ä¶È¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢´ë¶È²ÁÃÍ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÅÔ·÷¤ÈÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î·ÐºÑ³Êº¹¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤É¤¦ÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¶áÃø¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢³×¿·ÇÉ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÁ°¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
Á°ÊÔ¡§Ž¢J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë"¾ï¼±"¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±Ž£Ž¤¸µ¥ê¡¼¥°´´Éô¤ÎºÇ¿·Ê¬ÀÏ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Ô¥ê¥¢¥ë¥µ¥«¤Ä¤¯¡Õ¤Î¿¿¼Â
¶âÍ»µ¡´Ø¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë±Ä¶È¤Îº¬´´ÉôÊ¬
²¬»³¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÁ°¤Ï¶âÍ»Âç¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£1993Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ºÄ·ôÉôÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯½¢Ç¤¤ÎÌò°÷¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î½ÐÀ¤¤ò¿ë¤²¤¿¡£
íåÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬²¬»³¤Î¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÊý¡¹¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤òÁê¼ê¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤È¤Ï¡¢¸þ¤¹ç¤¦¿Í¡¹¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤Á¤ó¤È¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤È¤«¥É¥¤¥Ä¶ä¹Ô¡¢¥á¥ê¥ë¥ê¥ó¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Ï1¼Ò¤·¤«Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´ºº¤Î¼Á¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢Ìò°÷¤¬¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¢¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ô¶·¤òÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤ë¤È¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤¬¿á¤Èô¤Ö¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤´Ä¶¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ÈÊ¬ÀÏ¤Î¸·¤·¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¸å¤âËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡Ë
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ø±Ä¶È¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤ä±Ä¶ÈÆâÍÆ¡¢¼ÒÄ¹¤Ê¤ÉÌò°÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î´Ø¿´¤ä¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÉÌÚÂ¼Î®¡É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÌÚÂ¼»á¤¬¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥óÎ®¤Î±Ä¶È½Ñ¤¬¡¢º£¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¹ø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
¡Ö¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ìîµå¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¿Æ²ñ¼Ò¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤«¤é¤Îµò½Ð¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËèÇ¯ÆÈ¼«¤ÇÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ï¤¿¤Ö¤ó¼«Ê¬¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÂÅ¶¨¤»¤º¤ËÄ´ºº¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥Á¤Î¼Ò°÷¤Ï²¬»³¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤ä·ÐÎò¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Â´1Ç¯ÌÜ¤Î¼Ò°÷¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤Î´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤ÏËÍ¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï²¡¤·½Ð¤·¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç²¿Ç¯¤âÄÌ¤¤Â³¤±¤ëÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤âÂ¾¥Á¡¼¥à¤È¤Î¶¥Áè¡£²¬»³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡Ë
ÃÏ¸µ¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤¿¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿
ÉÒÏÓ·Ð±Ä¼Ô¤Î²¼¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¬»³¤ÏJ1¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥ÖÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÉÃÏ¸µ½Å»ë¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£²¬»³¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï9³ä°Ê¾å¤¬¸©Æâ´ë¶È¤È¤¤¤¦¹½À®¤À¡£
¡ÖÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö»ö¾ð¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ò°Ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢30Ç¯¤«¤±¤ì¤ÐÁ´Éô¤Î´ë¶È¤ËÅö¤¿¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¬»³¤Ï»ä¤¬ÁÏ¶È¤·¤Æ¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°20Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢²¬»³»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï8³ä¤¯¤é¤¤¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¾¦30²¯±ß°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Û¤Ü²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤È¸©ÆâÁ´°è¡¢¤µ¤é¤ËÅìµþ¤äÂçºå¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¥Ã¦´ë¶È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÆ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Í¾Çò¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤òÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡Ë
Æ±¤¸²¬»³¸©Æâ¤Ë¤ÏSV¥ê¡¼¥°¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Î²¬»³¥·¡¼¥¬¥ë¥º¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥ê¡¼¥°1Éô¤Î²¬»³Åò¶¿Belle¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÚÂ¼»á¤¬²¬»³¤Ë´Ø¤ï¤ê»Ï¤á¤¿20Ç¯Á°¤ÏÇ§ÃÎÅÙ¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²¬»³¥·¡¼¥¬¥ë¥º¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î·ª¸¶·Ã¤µ¤ó¤äµÜ²¼ÍÚ¤µ¤ó¤¬ºßÀÒ¡£Åò¶¿¤Ë¤â¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿µÜ´Ö¤¢¤ä¤µ¤ó¡¢Ê¡¸µÈþÊæ¤È¤¤¤Ã¤¿2011Ç¯½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¡¢2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼±Ä¶È¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤â¿§¤è¤¤ÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤³¤½¡¢ÌÚÂ¼»á¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥óº²¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±»Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°ÀìÌ³Íý»ö»þÂå¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë²ñ¼Ò¤Îµï¼ò²°»²Æþ¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤âßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬³ÆÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½´ë¶È¤â¥¯¥é¥Ö¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢°ÊÁ°¤ÏÆ±¤¸¸©Æâ¤Ë¤Û¤«¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¸©¤âÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»Ô¾ì³«Âó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡Ë
¼ÂºÝ¡¢1¤Ä¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£ÂçÅÔ»Ô·÷¤Î¿ÀÆàÀî¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢Âçºå¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤É¤³¤í¤ÎÀÅ²¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¤°¦É²¤ËFCº£¼£¤È°¦É²FC¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸åÈ¯ÃÏ°è¤À¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤Ë¾¾ËÜ»³²í¤ÈÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ÄÇ½À¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÃÏ°è¤È°ì½ï¤ËÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î´ë¶È¤òÃúÇ«¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤ÏÌîµå¹¥¤¤À¤«¤é¡Ù¡Ø¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Àè¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶È³¦¤Ë¤¤¤ë¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ÏÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤â»¥ËÚ¤Î¼ÒÄ¹»þÂå¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¶â¤¬Í×¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¾¡¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ìÁê±þ¤Î¶â³Û¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ²¡¹¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÏ°è¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¶¦Í¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò°ì½ï¤ËÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡Ë
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤òÀ©¤·¤¿2024Ç¯¤Î²¬»³¤ÏÇä¾å¹â20²¯3600Ëü±ß¤òµÏ¿¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤â9²¯1000Ëü±ß¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹â¤Î¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬J1¾º³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÏÇä¾å¹â35²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç2ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤½¤Î¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²¬»³¤ÏÉ¬¤ºJ1ÄêÃå¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Ï¤º¡£ÌÚÂ¼»á¤Î¡É¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥óº²¡É¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¸µÀî ±Ù»Ò ¡§ ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë