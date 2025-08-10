J¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë"¾ï¼±"¤ÏŽ¢¸í²ò¤À¤é¤±Ž£¤À
¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤ÎÀìÌ³Íý»ö¤âÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÌÚÂ¼ÀµÌÀ»á¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¡¢J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤Î¿·¾ï¼±¤È¤Ï¡©¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼»á¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ç²òÀâ¡¢J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¤ò¡ÖÃ±Ç¯ÅÙ¤ÎÂ»±×¤À¤±¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³
2025Ç¯¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥ê¡¼¥°¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡£¿Ê¶Ãø¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç2006Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢·Ð±ÄÌÌ¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¼ÀµÌÀ»á¡£J¥ê¡¼¥°ÀìÌ³Íý»ö¤ò·Ð¤¿¤Î¤Á¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¸åÊý»Ù±ç¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÌÚÂ¼»á¤¬4·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î·Ð±Ä¡¦¼ýÆþ³ÍÆÀ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÆ±Ê¸´Ü½ÐÈÇ¡Ë¤À¡£Æ±½ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²¬»³¤äJ¥ê¡¼¥°ÀìÌ³Íý»ö¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À´ÑµÒºî¤ê¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼±Ä¶È¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢´ë¶È²ÁÃÍ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÅÔ·÷¤ÈÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î·ÐºÑ³Êº¹¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤É¤¦ÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¶áÃø¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢³×¿·ÇÉ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÁ°¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¸åÊÔ¡§J1½éÇ¯ÅÙ¤Ë°Õ³°¤Ê·òÆ®Ž¤Ž¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Ž£¤ò»Ù¤¨¤ë"¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥óÎ®"·Ð±Ä½Ñ¤¬Ê»¤»»ý¤Ä¡Ô¶òÄ¾¤µ¡Õ¤È¡Ô²û¤Î¿¼¤µ¡Õ
¡Ê³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥¯¤ä²èÁü¤¬¤¦¤Þ¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ö¾®¤µ¤¤Ä®¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ä¡×
¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¡£º£µ¨¡¢½é¤á¤Æ¤ÎJ1¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤¬Âç·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È¾Àï¤Ï20¥Á¡¼¥àÃæ11°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢J1»ÄÎ±¡¦ÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤Î²¬»³¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¹¾ºäÇ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤òÊä¶¯¡£¤µ¤é¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇFCÅìµþ¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿18ºÐ¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£6·î10Æü¤Î2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËºÇ½ªÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÊ¨¤ÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µ¡¦ÄÅ»³»Ô½Ð¿È¤Îº´Ìî¹ÒÂç¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¤â¡¢2023Ç¯²Æ¤Þ¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¤¿À¸¤¨È´¤Áª¼ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ïºà¤¬°é¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤À¡£
¤½¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼ÀµÌÀ»á¤À¡£2006Ç¯¤Ë½éÂå¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2018Ç¯¤Þ¤Ç·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤¿Èà¤ÎË°¤¯¤Ê¤¾ðÇ®¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¤Î¿ÔÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î²¬»³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
5·î23Æü¤Ë¤Ï¼«Ãø¤Î½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Ç¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Äê°÷¤Î120¿Í¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËËä¤Þ¤ê¡¢´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö»²²Ã¼Ô¤Î8³ä¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡Ø¼«Ê¬¤â¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¤É¤¦±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤¬¥¼¥í¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ¼¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ°ìÅÙ¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡Ë
Æ±Æü¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î¸åÇÚ¤ËÅö¤¿¤ëFCº£¼£¤ÎÌðÌî¾Ê¸¼ÒÄ¹¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¡£Î¾¥¯¥é¥Ö¤Î´Ä¶¤Î°ã¤¤¤Ë¤â¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö²¬»³¤Èº£¼£¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÏ¸µÈæÎ¨¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£²¬»³¤Ï¤Û¤ÜÃÏ¸µ´ë¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¼£¤Ï4³äÄøÅÙ¤¬¸©³°´ë¶È¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£FCº£¼£¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄÉð»Ë¤µ¤ó¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ë¹¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¹¤Ù¤Æ¤òÅö¤¿¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤âÇ¯¾¦20²¯±ß°Ê²¼¤Î´ë¶È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÃúÇ«¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¾®¤µ¤¤Ä®¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Îã¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡Ë
¥¯¥é¥Ö¶¯²½Èñ¤òºÇ¤âÂ¿¤¯¼«Á°¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©
Æ±½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Æ´ë¶È¡¦¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤ò»ý¤ÄJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¤É¤ì¤À¤±Ç¯´Öµò½Ð¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤Ç»»Äê¤·¤¿ÅÀ¤À¡£
Âç¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Î³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Îµò½Ð¶â¡Ê¿äÄê¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï23²¯7375Ëü¡Á24²¯9425Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬ÆüÎ©À½ºî½ê¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëµò½Ð¶â¤â22²¯0856Ëü¡Á24²¯0079Ëü±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ê»°É©½Å¹©¶È¡Ë¤Î11²¯0118Ëü¡Á16²¯0280Ëü±ß¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Î17²¯6711Ëü¡Á22²¯1411Ëü±ß¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡ÊÆü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î10²¯0738Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤À¡£
µÕ¤Ë¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢FCÅìµþ¡ÊMIXI¡Ë¤Î7²¯0477Ëü¡Á9²¯0127Ëü±ß¤Ê¤É¡£µò½Ð¶â¤¬¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤Î¤¬¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡ÊRIZAP¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ä¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ê¥¢¥Ñ¥Þ¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤À¡£
ÌÚÂ¼»á¤Ï¡¢Ã±¤Ëµò½Ð¶â³Û¤ò¿äÄê¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬ÆÈ¼«¤Ç¶¯²½Èñ¤ò¤¤¤¯¤éÇ±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ê¥³¥¢¶¯²½Èñ¡Ë¤â¤Ï¤¸¤½Ð¤·¤¿¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥³¥¢¶¯²½Èñ¤È¸øÉ½ºÑ¤ß¤Î¶¯²½Èñ¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥³¥¢¶¯²½Èñ¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¿Æ´ë¶È¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤·Ð±ÄÂÎ¼Á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Â¾ð¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¿ô»ú¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Æ´ë¶È¤«¤é¤Îµò½Ð¶â³Û¤ÎÂ¿¤¤¿À¸Í¤ÈÇð¤òÎã¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¿À¸Í¤Î¥³¥¢¶¯²½Èñ¤Ï13²¯3675Ëü¡Á14²¯5725Ëü±ß¤À¤¬¡¢Çð¤Ï6²¯0065Ëü¡Á8²¯0584Ëü±ß¤È¤ª¤è¤½È¾Ê¬¡£¿À¸Í¤ÏÍ¥¾¡¾Þ¶â¤äÀ®ÀÓ¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ëÇÛÊ¬¶â¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¼«Á°¤Ç¶¯²½Èñ¤òÇ±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿Æ²ñ¼Ò¤«¤é¤Îµò½Ð¶â¤ä¥³¥¢¶¯²½Èñ¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ø¸øÉ½¿ô»ú¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä¤ÎÆâ¾ð¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÊ¸¸¥¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡Ë
¡Ö¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ÏÌÙ¤«¤ë¡×¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Î¸í²ò
¤³¤¦¤·¤¿¿Æ´ë¶È¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÍÌµ¤¬·Ð±Ä¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡£
J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¤Ï¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¡¢¢Æþ¾ìÎÁ¼ýÆþ¡¢£¥ê¡¼¥°¤«¤é¤ÎÇÛÊ¬¶â¤¬3ËÜÃì¡£ÇÛÊ¬¶â¤ÏDAZN¤«¤é¤ÎÊü±Ç¸¢¤ÈÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢Æþ¾ìÎÁ¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤ê³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÅØÎÏ¤ä¹©É×¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏÆ»¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡È¥É¥ÖÈÄ±Ä¶È¡É¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ÌÚÂ¼»á¼«¿È¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î°û¤ß²°¤òÄ´¤Ù¡¢Àè²ó¤ê¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¥µ¥¦¥Ê¤ËÄÌ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÉÂ¤Ç²Ô¤°±Ä¶È¡É¤Ï¸½ºß¤Î²¬»³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â³Î¼Â¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÍø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥°¥Ã¥º¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ½Â¤¸µ¤Ë»ÙÊ§¤¦¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢À½Â¤¸µ¤Ë60¡óÊ§¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁÆÍø±×Î¨¤¬40¡ó¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î·ÐÈñ¤¬25¡ó°ú¤«¤ì¡¢»Ä¤ê15¡ó¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í·ïÈñ¤äÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÇÑ´þÈñ¤Ê¤É¤ò½Ð¤¹¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥®¥ê¥®¥ê¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë¸æ¤Î»ú¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇä¤ì¤ÐÇä¤ë¤Û¤ÉÀÖ»ú¤¬Áý¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä»ñÎÁ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥°¥Ã¥º¤Ï¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿¤ê¡¢¸ÜµÒÄêÃå¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢Íø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ç²òÀâ¤¹¤ëÌÚÂ¼»á¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Î¼Â¾ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÍÌ¾Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ï¥°¥Ã¥º¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤âÍø±×¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ï´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¤Ï¾ï¼±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤äµåÃÄ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹õ»ú¶â³Û¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢²¤ÊÆ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯Ä´ºº¤·¤¿ÌÚÂ¼»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÊÐ¤Ã¤¿Ç§¼±¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ç¯ÅÙ¤´¤È¤ÎÂ»±×·×»»½ñ¤â³Î¤«¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤òÂ³¤±¡¢¥¯¥é¥Öµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤ÐÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÚÂ¼»á¤Î¸À¤ï¤ó¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð²¤½£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤Ð¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤Å¤¯¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬»²Æþ¤·¤¿¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤ò³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤âÈó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤äÊü±Ç¸¢¤¬¾å¤¬¤ëÅÚ¾í¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡Ë
¼çÍ×¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ëÊü±Ç¸¢¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼«Á³¤Ë¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£UEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¸þ¾å¤ÎÅØÎÏ¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊü±Ç¸¢Áý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÇüÂç¤Ê¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö´èÄ¥¤ì¤Ð¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¡×¹½Â¤¤¬Åê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Î·Ð±Ä»ÑÀª¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¡ÖÃ±Ç¯ÅÙ¤Î¹õ»ú¡¦ÀÖ»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ë·Ð±Ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏÁª¼ê¤Î°éÀ®¤È³ÍÆÀ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤äÎý½¬»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁý»ñ¡¦Åê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¿Þ¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ØÀ®Ä¹¡Ù¤¬¤è¤ê½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¹â¤Î¿Ä¹¤¬½ÅÍ×ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Amazon¤äGoogle¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÎÉ¾²ÁË¡¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ì½ï¤Ç¡¢ËèÇ¯¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡Ë
NFL¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¡×¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤«
ÌÚÂ¼»á¤ÎÅìÂç¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏºòÇ¯¡¢²¤½£¥¯¥é¥Ö¤Î»»½Ð¼°¤òÆ³½Ð¤·¤¿J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤Î¿äÄê´ë¶È²ÁÃÍ¤òÏÀÊ¸²½¤·¡¢È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çä¾å¹â¡ÜSNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿±ºÏÂ¤Î¿äÄêÃÍ¤Ï242²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àîºê¤â200²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯¤ËJ1½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àîºê¤Ï¸åÈ¯ÁÈ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÈôÌöÅª¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À®¸ù¥â¥Ç¥ë¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢²ÁÃÍ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÚÂ¼»á¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNFL¡Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡Ë¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥¯¥é¥Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¹Ç¯¡¢Ìîµå¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËµðÂç¤Ê¶¥µ»¾ì¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¥ê¡¼¥°¡¢µåÃÄ¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤·Ð±ÄÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤ä°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¿¿¤Î²ÁÃÍ´ð½à¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¿»Æ©¤·¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸«Êý¤Ï¸º¤ë¤Ï¤º¡£¡ÖÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ê¸µÀî ±Ù»Ò ¡§ ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë