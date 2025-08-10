BTS、TXT所属「BIGHIT MUSIC」新人グループ・CORTIS、デビュープロモーションスケジュール公開 8・10は“CORTIS尽くし”
BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICから18日に正式デビューする、新たなボーイグループ「CORTIS」（コルティス）が、デビュープロモーションスケジュールを公開した。
【写真】BIGHIT MUSICの新ボーイグループ・CORTISの日常
同グループは、10日午前0時からHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルの24時間プレミア公開を通じ、デビュープロモーションスケジュールを公開。午前0時から午前3時まで順に公開した映像5編で今後の活動日程を発表した。
プロモーションカレンダーやタイムテーブルと呼ばれる画像、または短い映像でコンテンツリリース日を知らせるスタイルとは異なり、複数の映像内にヒントを散りばめ、ゲリラ型の演出でスケジュールを公開するという新鮮な手法を用いたCORTIS。メンバーが制作したショートフォームでグループ名を公表したのに続き、斬新なプロモーションで期待を高めた。
10日に公開された映像にはメンバーの平凡な日常が盛り込まれていた。スケートボードに乗る、鉄棒にぶら下がる、パンを選ぶなどメンバーの日常の姿が映され、視聴者が映像に夢中になっていると、突然靴底に貼られたメモ用紙や電柱のポスターなどにプロモーションスケジュールが登場する仕掛けが施されている。
CORTISは11日午前0時、イントロ曲「GO!」のミュージックビデオを公開する。続いて12日午前0時、ダンスに焦点を当てたコンセプチュアルパフォーマンスフィルムを公開する予定。2つの映像を通じて音楽・振付・映像を共同クリエイトする「ヤングクリエイタークルー」としての真価を披露する。
また、18日午後6時、タイトル曲「What You Want」の音源とコンセプチュアルパフォーマンスフィルムをリリースし、華やかにデビューする。22日午後1時にはタイトル曲の英語バージョン「What You Want（feat. Teezo Touchdown）」をリリースする。タイトル曲の活動後、9月8日にデビュー作品「COLOR OUTSIDE THE LINES」を正式にリリースする。
CORTISは10日午前0時からHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルで24時間プレミア公開を行っている。時間帯ごとに新しいコンテンツの公開、メンバーたちが視聴者の質問に答えるコーナーを準備し、8月10日を“CORTIS尽くし”にしていく。
CORTISはBTSとTOMORROW X TOGETHERが所属している“ボーイグループ名家”BIGHIT MUSICから6年ぶりにデビューするグループ。グループ名は「COLOR OUTSIDE THE LINES」（＝線の外に色を塗る）というフレーズからランダムに6文字を抜き出して作られ、「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味を持つ。全員10代で構成されたCORTISは、異なる考えや新しい視点で共同クリエイトした創作物を世に送り出す。
