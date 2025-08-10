¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤òÁ°¤Ë¡ØÅÚº´³ØÀ¸¤è¤µ¤³¤¤Âç²ñ¡Ù³«ºÅ ¸©³°¤Õ¤¯¤á12¥Áー¥à¤¬¤ª¾ë²¼¤Ç±éÉñ¡Ú¹âÃÎ¡Û
8·î9Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÂè72²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤òÁ°¤ËÅÚº´³ØÀ¸¤è¤µ¤³¤¤Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ¾ë±éÉñ¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÅÚº´³ØÀ¸¤è¤µ¤³¤¤Âç²ñ¤ÏÂç³ØÀ¸¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç³ØÀ¸¥Áー¥à¤Î¸òÎ®¤òÌÜÅª¤Ë2019Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£5²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤ÏÅìµþ¤ä´ØÀ¾¤«¤é¤Î4¥Áー¥à¤ò´Þ¤à12¥Áー¥à¤¬»²²Ã¡£¼ã¤µ°î¤ì¤ë±éÉñ¤òÈäÏª¤·¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Î³«ËëÁ°¤Ë¤ª¾ë²¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³ØÀ¸¡Ö³Ú¤·¤à¤¾ー¡×
Âè72²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ï9Æü¤ÎÁ°Ìëº×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë10Æü¡¦11Æü¤¬ËÜº×12Æü¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤È¸åÌëº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£