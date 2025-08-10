¹â¶¶Í³¿»á¡¡µð¿Í¸åÇÚ¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ø¡Ö½ë¤¤»þ´ü¤Ç¤âÈ¤¤¬¿Ê¤à¡×£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍ³¿¤µ¤ó¼ã¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿»á¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£¸Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤Î´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿»³¸ý½Ó»á¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÏ»ËÜÌÚ¤Î¤Á¤ã¤ó¤³Å¹¡Ö£Ô£Á£Î£É£Á£Ò£Á£Ó£È£É¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤ÏÅ¹¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿»³¸ý»á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö½Ó¤Ë¤â¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¾¯¤·Á°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ó¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¤»þ´ü¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯È¤¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï£±£¶Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£Ä£å£Î£Á¤«¤éµð¿Í¤Ø£Æ£Á°ÜÀÒ¡£Åö»þ¤Î´ÆÆÄ¤¬¹â¶¶»á¤À¤Ã¤¿¡££±£·Ç¯¤Ï£±¾¡¡¢£±£¸Ç¯¤Ï£¹¾¡¡¢¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬»Ø´ø¤·¤¿£±£¹Ç¯¤Ï£±£µ¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¤¥±¥á¥óÍ³¿¤µ¤ó¡×¡¢¡ÖÍ³¿¤µ¤ó¼ã¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£