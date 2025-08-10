¡Ú¥í¥¨¥Ù¿·ºî¡Û¤³¤Î²Æ¤Î¤´Ë«Èþ¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥³¥ì¤Ë·è¤á¤¿¡ªËüÇ½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¡¼¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤Ã
¡ÖLOEWE¡Ê¥í¥¨¥Ù¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥¨¥Ã¥¸¤¬Íø¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«¡¼ ¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
3WAY»ÅÍÍ¤Î2¥µ¥¤¥º¡¢2¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ç¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ä°ìÉô¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤º¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ñ¥ó¥¯Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ç¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤È´¤±¤Á¤ã¤¦¤«¤éÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡£
¥í¥¨¥Ù¤Î¡Ö¥Ñ¥º¥ë¥Ð¥Ã¥°¡×¤«¤é¿·ºî¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨
ÆÈÆÃ¤Î´ö²¿³ØÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢»ÍÊýÂÎ¤ÎÎ©ÂÎ¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ñ¥º¥ë¥Ð¥Ã¥°¡×¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¡¢¥í¥¨¥Ù¤Ç½é¤á¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¥é¡¼¥¸¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ä¥·¥§¥¤¥×¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥º¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡Ö¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«¡¼ ¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ç¡¢¤Ò¤È¥¯¥»¼è¤êÆþ¤ì¤Á¤ã¤¦¡©
¿·ºî¡Ö¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«¡¼ ¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥«¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Ìµ¹ü¤Ç¥é¥Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò±ï¼è¤ë¤è¤¦¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥À¥Ö¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥á¥¿¥ëÀ½¤Î¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤È¡¢½Å¸ü¤Ê¥í¡¼¥é¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ç¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Áõ¾þ¥Ù¥ë¥È¡£
¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¶â¶ñ¤ä¥ê¥Ù¥Ã¥È¤¬¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤Ê¥«¡¼¥Õ¥¹¥¥ó¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥¸¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î±¤á¶ñ¤È¥Ð¥Ã¥°¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥°¥é¥à¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
3WAY¤Ç»È¤¨¤ë¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤È¥é¡¼¥¸¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¼è¤ê³°¤·¤ÈÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¢¥Ï¥ó¥É¥¥ã¥ê¡¼¤È¡¢¥³¡¼¥Ç¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¥°¥Ã¥É¡£
¥¸¥Ã¥×¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î°ú¤¼ê¤Ë¤â¥«¡¼¥Õ¥¹¥¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Î¢ÃÏ¤Ë¤Ï¥³¥Ã¥È¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÑµ×À¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«¡¼ ¥Ð¥Ã¥° ¥¹¥â¡¼¥ë¡×¡ÊÀÇ¹þ64Ëü9000±ß¡Ë¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¸¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥±¥Ã¥È1¤Ä¤È¡¢ÆâÂ¦¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È1¤Ä¤¬ÉÕÂ°¡£
¡Ö¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«¡¼ ¥Ð¥Ã¥° ¥é¡¼¥¸¡×¡ÊÀÇ¹þ76Ëü1200±ß¡Ë¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤è¤ê1¤ÄÂ¿¤¯ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥²¥Ã¥È¥·¥§¥¤¥×¤Î¥á¥¿¥ëÄìÉÆÉÕ¤¤Ç¡¢ÃÏÌÌ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¼«Î©¤¹¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯or¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤è¤¦
¡Ö¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«¡¼ ¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢2¿§¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥«¡¼¤é¤·¤¤¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¤¬´°À®¤·¤½¤¦¡£
¡Ø¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡Ù¤Ï¡¢Éý¹¤¤¥«¥é¡¼¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤è¤ê¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¡È¤Ò¤È¥¯¥»¡É¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¿Í¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤«¤â¡£
¡Ö¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«¡¼ ¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¨¥Ã¥¸¤òÍø¤«¤»¤Á¤ã¤ª
¥í¥¨¥Ù¤Î¡Ö¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«¡¼ ¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Ã¥¸¤ÎÍø¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥³¡¼¥Ç¤Î¹¤È´¤±¤â³ð¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¤À¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦Í½´¶¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.loewe.com/
»²¾È¸µ¡§LVMH¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò ¥í¥¨¥Ù ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
