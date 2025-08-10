歌手の中森明菜（60）が10日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。アカウント開設から2日でフォロワー数が9万人に迫るなど早くも反響を呼んでいる。

8日に公式インスタグラムを開設したばかりの中森。同日「Instagramはじめました がんばります！投稿はゆっくりゆっくりになると思います…」とストーリーズで意気込みをつづっていた。10日現在ですでにフォロワーは8万9000人を突破している。

この日、中森は、カップに入ったサラダや卵サンドの写真を投稿し「ケータリング いただきますっ」と投稿。SNS上では「明菜ちゃんのインスタが可愛過ぎる」「インスタ開設おめでとうございます」「ケータリング、、、何かの打ち合わせ中？」「インスタキターーー！！！全然ゆっくりゆっくりじゃないじゃん笑 ケータリング…何のお仕事してるんだろ？」と、さまざまな声が寄せられた。

4月19、20日に行われた大分スポーツ公園で行われた野外音楽祭「ジゴロック2025〜大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL〜」で1982年のデビュー以来初の野外フェスに参加するなど精力的に活動している中森。日本テレビ系アニメ「あらいぐま カルカル団」では33年ぶりの声優に挑戦し大きな話題を呼んだ。