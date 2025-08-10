¡ÖÉ×¤¬Ì¼¤ËË½ÎÏ¤ò¡Ä¡×¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤ò²¥¤Ã¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê50¡ËÂáÊá¡ÖÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤¤ËÃ¡¤¤¤¿¡×»¥ËÚ
»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î9Æü¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÀÐ¼í»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê50¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï9Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¡Ê10ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤ÎÆ¬Éô¤ò²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿5Ê¬¸å¤Ë¡¢ÃË¤ÎºÊ¤«¤é¡ÖÉ×¤¬Ì¼¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº¸¼ê¤ÇÌ¼¤ò²¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¼¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤¤ËÌ¼¤ÎÆ¬¤òÃ¡¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔ»ö°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¾ï½¬À¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£