»¥ËÚ¡¦¸üÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î9Æü¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë½»¤àÃË¡Ê52¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï9Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーÃó¼Ö¾ìÆâ¤Ç¡¢ÇòÀÐ¶è¤Ë½»¤àÃËÀ­¡Ê32¡Ë¤Î´éÌÌ¤ËÆ¬ÆÍ¤­¤¹¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ­¤ÏÁ°»õ¤òÀÞ¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åö»þ¸½¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤ß¤¸Âæ²Æº×¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤¬ÊÌ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤¬¡¢ÆÍÁ³Æ¬ÆÍ¤­¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃË¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤è¤í¤±¤ÆÁê¼ê¤ËÆ¬¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ¬ÆÍ¤­¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£