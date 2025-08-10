¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡ÙG.E.M¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖºäÅÄ¶äÈ¬ ÎáÏÂver.¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤è¤ê¡ÖG.E.M.¥·¥ê¡¼¥º TV¥¢¥Ë¥á¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×ºäÅÄ¶äÈ¬ ÎáÏÂver.¡×(17,600±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯1·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯1·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖG.E.M.¥·¥ê¡¼¥º TV¥¢¥Ë¥á¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×ºäÅÄ¶äÈ¬ ÎáÏÂver.¡×(17,600±ß)
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤è¤ê¡¢G.E.M¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶äÈ¬ÀèÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¡£
¿·ºî¥¢¥Ë¥áÀßÄê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ú¥¤¥ó¥È¡£º¸¼ê¤Ë¤Ï°¦ÆÉ½ñ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤È¡Ö¤è¤¤¤³¤Î¹ñ¸ì¡×¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¥±¡¼¥¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¶õÃÎ±Ñ½©¡¦ÂçºêÃÎ¿Î¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
2026Ç¯1·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖG.E.M.¥·¥ê¡¼¥º TV¥¢¥Ë¥á¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×ºäÅÄ¶äÈ¬ ÎáÏÂver.¡×(17,600±ß)
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤è¤ê¡¢G.E.M¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶äÈ¬ÀèÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¡£
¿·ºî¥¢¥Ë¥áÀßÄê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ú¥¤¥ó¥È¡£º¸¼ê¤Ë¤Ï°¦ÆÉ½ñ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤È¡Ö¤è¤¤¤³¤Î¹ñ¸ì¡×¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¥±¡¼¥¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¶õÃÎ±Ñ½©¡¦ÂçºêÃÎ¿Î¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ