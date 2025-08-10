ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤ÎÍ½Äê¤Ë¹â¤Þ¤ë´üÂÔ¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Övs¥È¥é¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È2¡×
¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï14Æü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤È»Ø´ø´±ÌÀ¤«¤¹
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÆµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¸ÅÁã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÈÖµ¼Ô¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö¥È¥é¥¦¥È vs. ¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È2¤À¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤Ï9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï¿åÍËÆü¤Î¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤¬ÏÃ¤·¤¿¡£4¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤ë·×²è¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼µ¼Ô¡£¡Ö¥È¥é¥¦¥È vs. ¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È2¤À¡×¤È°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å½é¡£2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¼çË¤¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤È¤ÎÌÁÍ§ÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¥È¥é¥¦¥È¤ÈºÆÀï¤«¡ª¡×¡Ö¥È¥é¥¦¥È x ÂçÃ«¡¡ÆóÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤¬Íè¤ë¡×¡ÖÂçÃ«¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à³®ÀûÅÐÈÄ¡×¡ÖÂçÃ«vs¥È¥é¥¦¥È¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤À¤±¤ÉÉáÄÌ¤ËÁ´ÂÐ·è¸«¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´¶³´¿¼¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë