Ãæ¹ñ¤Ç¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¡Å·°ÂÌç¹¾ì¼þÊÕ¤Î±Ø¤äÂçÄÌ¤ê¤òÉõº¿
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ9·î3Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÁ°¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î9Æü¸á¸å6»þº¢¤«¤éËÌµþ»Ô¤ÎÅ·°ÂÌç¹¾ì¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤¬Î©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤äÂçÄÌ¤ê¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÏÌëÄÌ¤·¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬¸«¤é¤ì¤º¡¢¾ðÊóÅýÀ©¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢9·î3Æü¤Ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¼°Åµ¤È·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤é¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀï¾¡¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»ËÅªÃÏ°Ì¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£