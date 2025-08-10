ビックカメラの大型セールがお得になるキャンペーン、特価製品を限定販売
ビックカメラは、2025年8月31日まで開催している大型セール「決算SALE」をさらにお買い得に楽しめるキャンペーンを、2025年8月17日までの期間で開催する。開催場所はビックカメラ各店舗および、通販サイト「ビックカメラ・ドットコム」。
キャンペーンで販売する特価商品の例として、4K液晶テレビ（REGZA 55V型4K液晶テレビ）+録画用ハードディスク（IOデータ 外付けHDD 2TB）2点セットが、通常合計213,980円のところ84,180円引きの129,800円で販売される。
8月31日までの「決算SALE」がお得になるキャンペーンを、8月17日まで実施
また、指定メーカーの指定商品をまとめて購入することで最大15％引きとなる「決算目玉企画 まとめ割」キャンペーンも実施。同キャンペーンは指定メーカーかつ指定商品であれば組み合わせを問わず割引対象となる（日立、ダイキンは同一メーカーのみ）。
対象メーカーは日立、ダイキン、富士通ゼネラル、AQUA、TCL、タイガー、Shark、NINJA、YAMAN、myse、BRAUN、PHILIPS、ソニッケア、オムロン、サーモス、KINUJO、BRIGHTE、MYTREX、Roland、JBL、オーディオテクニカ。
「決算目玉企画 まとめ割」キャンペーンの概要
「決算目玉企画 まとめ割」キャンペーンの組み合わせ例
