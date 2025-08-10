ひと拭きで夏のベタ肌さようなら！今すぐ使いたいボディ＆フェイスシート5選

夏の外出時の必需品といえば“ボディシート”。連日35度を超える猛暑日が続き、気づけば滝のような汗が流れ、顔だけでなく全身の肌がベタつき不快感もMAX…。「このまま移動するのは、エチケット的にもちょっと…」なんて時にさっと取り出して、拭くだけでさっぱりできるシートは、まさに夏場の救世主ですよね。

ちょっとしたリフレッシュに、ニオイが気になったときなど夏に限らず年間を通して使える同シートですが、今の季節だからこそのアイテムも続々と登場中。特に今シーズンは、拭いた瞬間からスゥーっと爽快感と冷え冷え具合がアップしたアイテムが目白押し！ さらに、季節的にいつも以上に気になる体臭をはじめとしたニオイやベタつく皮脂ケアに特化した新作なども登場しています。

今回は、自身のケアに加え、外出時のエチケットとしても手放せないボディ＆フェイスシートを5品ピックアップ。この夏のオトモに手に入れてベタつき知らず！ いつもより快適に過ごしてみてはいかがでしょう。

1. 長時間の加齢臭対策に！

ニベア花王

「8x4MENミドル 凹凸シート」（実勢価格：599円前後）

年を重ねるほどに気になってくる加齢臭（※）に着目。気になる汗のニオイとともに、加齢臭のWケアが頼もしい一品です。シートの凹凸と皮脂吸引パウダーで、ひと拭きで“Yゾーン”と呼ばれる耳裏から首筋、背中までの加齢臭の原因となるベタつき皮脂をごっそりかき取ってくれます。厚手のシートは破れにくく、軽めで柔らかな肌触り。また、機能性香料の“ニオイカバー効果”で加齢臭を包みこみ、清潔感のあるシトラス＆ティーの優しい香りが長時間続きます。

使い方のポイントは先ほどの“Yゾーン”を中心に加齢臭の発生エリアをしっかり拭くこと。もちろん全身のベタつきや汗もしっかりとケアできるので、気になる部分を一気に拭き上げちゃいましょう！ （※）年齢とともに気になるアブラっぽいニオイ

>> ニベア花王

2. 全身から頭皮までガシガシ拭ける

ルシード

「カラダと頭皮のデオペーパー」（実勢価格：550円）

“40代”からの気になるニオイケアに特化し、全身はもちろん頭皮までスッキリ1枚で仕上がるのがコチラ。ミドル世代特有のアブラっぽいニオイの原因である汗と皮脂の菌をまとめて拭き取り、肌をさらさらに。絞れるほどひたひたの中身液で、使用中も乾かず全身が拭けるのもありがたいところです。

まず加齢臭や汗のニオイが発生しがちな胸や背中、ワキ部分をケアし、その後ミドル脂臭が発生しやすい後頭部や首筋などを重点的に拭き上げるのが長時間効果を持続させるコツ。トリプルファイバー仕様のシートは、ヨレにくく、最後まで狙った場所のケアができますよ。無香料なので、香りが気になる人も使いやすいはず。

>> ルシード

3. 顔専用のベストサイズ

マンダム

「ハッピーデオ 極氷冷フェイスシート アイスシトラス＆ミント」（実勢価格：352円）

「全身は無理でも、せめてベタつく顔まわりだけでもケアしたい…」そんな時には、顔ケア専用のこちら。同シリーズ史上最高のひんやり感で、ほてった顔を瞬時にクールダウン！クールキープ成分配合で、使用後もしばらくひんやり＆快適感が続きます。もちろん汗・皮脂W吸着パウダーで、サラサラ肌にも仕上げてくれます。

すっぴん時には気になる部分を拭き取ればOK。さらに優しく肌を押さえることでファンデーションなどがヨレずにテカリや汗、ベタつきが除去できるので、メンズメイク派も重宝するはず。ポケットティッシュサイズのパッケージは、ミニマリストさんでも持ち歩きやすいサイズです。

>> マンダム

4. レベルMAXの鬼冷え＆超でかシート

ときわ商会

「ひんやりふくだけシャワー ストロング レベルMAX」（440円）

「広範囲を一気に拭いて全身スッキリした〜い！」そんな望みが叶う、約30×32cmの“超でかタオルシート”を採用した同シリーズに、鬼冷えのレベルMAXバージョンが爆誕！ 肌に触れた瞬間から、想像以上のひやっと感を体験できます。パワフルなミントの香りと、気化熱とメントールの涼感効果で全身を拭き切った後の爽快感も抜群ですよ。

「シャワーシート」の名の通り、全身くまなく拭き切れるサイズ感と耐久性で、外回りなどビジネスユースに加え、スポーツ後やフライト後、災害時などシャワーが浴びれない時にも重宝します。サラサラパウダーインでサラ肌に導くとともにヒアルロン酸配合で肌にもやさしいんです。茶エキスと柿タンニンのダブル消臭成分配合で、気になるニオイ対策にも。

>> ときわ商会

5. “冷やす”といえば信頼のアイスノン！

白元アース

「アイスノン 極冷えボディシート」（437円）

クール成分（メントール）を高配合。肌に触れた瞬間から「お！これはかなり冷たい！」と思わずつぶやいてしまうほどの極冷感がポイントです。拭いた後も驚くほどのスースー感で、まさに全身がキンキンに冷えるような印象。風が当たっていなくても圧倒的な涼しさです。

約25×20cmの大判シートは、厚手ながらもふんわり柔らかな拭き心地。使用中に丸まらないのもありがたい。加えて、汗にべたつき、ニオイの元もスッキリ拭き取れるので、手早く涼しさを手に入れつつスッキリしたい夏フェスやアウトドアシーンでも活躍するはず。なお、個性的な氷が飛び散るキラキラパッケージにもご注目を。

>> 白元アース

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆夏の涼感アイテムはStandard Productsで！今すぐ欲しい暑さ対策アイテム5選

◆夏のお出かけのオトモに！無印良品で揃える暑さ対策アイテム5選

◆猛暑酷暑対策に！日常使いできるファン付きウエア5着