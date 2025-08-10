テレビに救える命があるのでは――アナウンサーの葛藤と熱意が会社を動かすプロジェクトに フジ勝野健＆上垣皓太朗アナが力説する「防災報道」
●フジ危機下での若手の熱意に感化、異例のスピードで実現
フジテレビのアナウンサーが防災の啓発動画を発信するプロジェクト『備えよう』がスタートした。アナウンス部の防災班に所属するアナウンサーらが中心となって制作し、第1弾としてゲリラ雷雨、熱中症への警戒を呼びかけるシリーズのCM枠での放送とYouTube配信が展開されている。
発災後の緊迫した映像で視聴者にその恐ろしさを伝えてきたテレビの災害報道だが、日頃から注意を呼びかけることで救える命があるのではないか、という意識から立ち上がったこのプロジェクト。中心となって取り組んだ入社4年目の勝野健アナと2年目の上垣皓太朗アナという若手2人が、異例のスピードで社内横断的に進んだ制作過程や、動画に込めた思い、さらには防災班の活動がもたらすアナウンサーへの効果などを語ってくれた――。
フジテレビの勝野健アナ(左)と上垣皓太朗アナ
○各部署から次々に参加する「刺激的な会議」に興奮
防災士の資格を持つアナウンサーたちが参加する防災班は、月1回のペースで勉強会を開催。夏の豪雨水害を5月末に取り上げた際、「普段の放送からその危険性を視聴者に啓発できないか」という話が出た。
アナウンサーはニュース番組で“起きてしまった”事故を伝えることが多い中で、「その命を守るために伝えられることがあるのでは」という葛藤が常にあるという。コロナに感染した妊婦が入院できず、自宅出産した新生児が死亡したというニュースを榎並大二郎アナが伝える際、「適切な医療を受けていれば、助かる命だったのかと…」と涙をこらえることができなかった姿は、それを象徴するものだった。
そこで発想として出てきたのが、CM枠の活用。ニッポン放送出身の川野良子アナから、ラジオでは平時から「防災ひとくちメモ」をCM枠で流している事例が紹介された。
ここから一気に動き出す。関係各所に相談し、実現の可能性が見えてきたことから、情報番組を制作する部署の協力を要請。まだCM枠で流せることが100％決まっている状況ではない中で、「ありったけの熱意」(上垣アナ)を伝えると、若手2人の心意気を感じて即快諾され、東日本大震災の教訓を伝えるドキュメンタリーシリーズ『わ・す・れ・な・い』のスタッフが制作に参加することになった。
「来週までにアイデアを考えてほしい」というオーダーを受け、アナウンサー全員とプロジェクトメンバーにアンケートを実施すると110もの案が集まり、そこからゲリラ雷雨や熱中症を呼びかける内容を選定。放送開始の目標は、災害の危険性が高まる時期に設定し、撮影にあたっては、「急な増水が起きた山間の川で実際にロケができるのか、グリーンバック(＝背景合成用スクリーン)で対応できるのかなどを、時間的な制約や予算を考えながら検討していきました」(勝野アナ)という。
すると、参加する各部署から次々にアイデアが。上垣アナが体を張ってずぶ濡れになるゲリラ豪雨に遭う場面では、ドラマの雨シーンで使用する特殊効果の装置を使用。また、『波うららかに、めおと日和』でも使用された巨大LEDのバーチャルスタジオで撮影を行い、ロケに行かずしてリアルな現場感を表現することができた。
これが実現していく打ち合わせを、上垣アナは「情報番組のベテランの方が次から次へといろんな人を集めてくださったんです。“技術チームが来ました!”、“美術チームが来ました!”と言っている間に、その場でどんどん話が決まっていく。そんな刺激的な会議に参加して立ち会えただけで、テレビマンとしていい経験になりました」と、興奮気味に振り返る。
こうして、プロジェクトが動き出してからわずか1カ月後の7月2日に放送をスタートした。最終的には、社内の様々な部署から総勢100人以上が関わることに。一連の事案から会社がピンチという状況下で若い2人の熱意に感化され、組織の垣根を越えたメンバーたちが全面的に協力し、異例のスピードで進めることができたのだ。
ゲリラ豪雨のシーンでずぶ濡れになる上垣アナ
父親役に挑む勝野アナ
○「違う意図で伝わるかも…」15秒で感じた一文字の重み
テーマが決まった後は、短い映像としてメッセージを出すにあたって、様々な配慮の上で制作した。
例えば、天気の急変による川の増水の危険性を呼びかける動画は、上垣アナが「個人的に子どもたちに伝えたいという気持ちがすごくあった」という思い入れの強いものだったが、監修を務める荒木健太郎氏(気象庁気象研究所の主任研究官で雲研究者)を交えて話し合いを重ねる中で、「子どもに伝えるよりは、大人が的確に状況を判断できるようなメッセージに」という方向性が固まり、「川の流域全体の天気をチェックする」ことを強く打ち出すことになった。
勝野アナは、夏場の車内に子どもを残して離れることの危険性を訴える父親役に。当初は車内が50℃もの高温になることを盛り込もうとしていたが、その数字が確定的に出せないという結論に達し、表現を避けた。また、子どもの描き方については、寝ている赤ちゃんを見て「起こすの、かわいそうかなあ…」と思ってしまう親の心理を描きながらも、より命の危機が高まることを伝えられるよう心がけた。
こうした制作過程を経て、勝野アナは「15秒という時間に、こちらの伝えたい意図とは違う受け止めをされるかもしれないという難しさがあることに気づきました。通常の番組でしたら、自分の言葉で温度感やニュアンスをうまく伝えることができると思うのですが、15秒となると言葉に一文字一文字の重みを感じたので、普段の仕事においても気をつけなければいけないと感じました」と気を引き締めた。
●カムチャツカ半島沖地震の津波警報報道でも役立つ
アナウンス部の「防災班」が立ち上がったのは、2021年、静岡・熱海市の伊豆山土石流災害がきっかけ。防災に対する意識を高めるのに加え、災害時などの緊急報道特番の体制に組織的に対応することを目的に、木村拓也アナが班長となって設置され、学校や商業施設での防災イベントなど、地域での活動にも力を入れてきた。
昨年夏からは月に1回のペースで社内の勉強会を開催。能登豪雨や線状降水帯、火山の噴火など、テーマを持ち寄ってトピックをプレゼンし意見交換するほか、放送でのリポート映像を見て良かった部分や改善点を指摘し合うフィードバックの場にもなっているといい、その模様を録画して防災班以外のアナウンサーもいつでも視聴できるようにしている。
また、7月20日にカムチャツカ半島沖でマグニチュード7.0と7.5の地震があったことを防災班で共有していたため、同30日に起きたマグニチュード8.8の巨大地震に伴う日本沿岸の津波警報の際にも、「突然の発表でも、背景を知っていると理解が早くなるので、普段から勉強しておくことの意味があると感じました」(上垣アナ)と実戦に役立った。
勝野アナは、首都直下地震における交通規制を勉強会で取り上げたことで、「普段、高速道路を走って実際に封鎖される場所を見ると、知識の吸着力が上がります」と例を挙げる。
○フジテレビアナウンス部が目指す「属人的にならない組織」
アナウンサーならではの取り組みと言えるのが、リポートの際の表現をストックする場にもなっていること。台風の現地リポートは、1日に何度も中継がつながるため、表現が枯渇しがちになるというが、「手数をいっぱい持っておくと、どんな状況でも対応しやすくなります。それは1人で考えるより、やっぱり集団で考えたほうが、アイデアが出てくるんです。これは安宅(晃樹アナ)さんのアイデアなのですが、“ここは普段ホタルが住むような川なのですが、今はこのように荒れています”という伝え方をすれば、川のイメージや普段との差が伝わりやすい。伝えるアイデアを豊富に持っておくと、少し安心して臨むことができるんです」(上垣アナ)と、暴風雨という激しい現場において大きなプラス材料となっている。
かつては個人で、他局も含む別のアナウンサーから表現を学ぶこともあったというが、組織として語彙力を高めることで効率化されているのだ。
この“組織対応”は、災害時の報道特番におけるアナウンサーの負担を軽減させることにもつながっている。
従来は、画面に出るキャスターにスタッフから様々な情報が直接押し寄せてきたが、現在はキャスターの横にサポートするアナウンサーを配置。キャスターが情報を伝えている間に必要な情報を整理して、タイミングを見て渡す役割を担っている。「原稿を読む人の気持ちは、同じ読む人のほうが分かる」(勝野アナ)ということで、ここにアナウンサーがいる意味は大きいという。
勝野アナは「佐々木(恭子アナウンス局次長)さんの一つの考えとして、“属人的にならない組織”というのがあって、誰が対応してもしっかり番組が回るような体制が作られました。今回の津波報道に関しても、1時間おきに伝えるアナウンサーとサポートするアナウンサーが交代して担当していたので、その結果が出たと思います」と明かした。
●新人アナも高い意識、新作動画に意欲
テレビ各局は、これまで放送法の「政治的に公平であること」を必要以上に気にするあまり、事前の選挙報道における発信の弱さが指摘されていたことを踏まえ、先日の参議院選挙から「質的公平性」を重視して積極的に事前報道する方針を相次いで打ち出した。これと同じように災害報道についても、事前の「防災報道」に注力していく流れを「相当感じます」(上垣アナ)といい、フジテレビは7月の組織改編で、報道局に「災害対策チーム」を新設した。
勝野アナは「人の行動を変えるために、1日15秒でも防災に対して触れていただくことで、気づかぬうちに意識や情報・知識が溜まっていくのではないかという思いが強いです」と、改めて今回の動画を制作した意義を語る。
この啓発の効果は、即時に分かりやすく出るものではないが、勝野アナは「テレビで伝える人間として、“あの時、たくさん伝えたんだ”ということが、きっと助かっている人もいるのではないかという思いと自信になります」と、発信側の変化を説明。
上垣アナも「防災は命に関わるものなので、真面目に伝えるのは当然なのですが、その反面で印象に残ってほしいので、“楽しく学ぶ”が一番いいと思うんです。それができるのは、災害が起こる前なので、“楽しく学ぶ”の手数を僕たちももっと研究していきたい。今回の動画で、災害時の警戒レベルの色をクイズで出題するのに、4人のアナウンサーが4色のTシャツを着るというアイデアが出ましたが、この経験がまた次のアイデアにもつながると思うので、いろんなやり方で伝えていきたいと思います」と力説した。
その思いは、若い2人のさらに後輩にも息づいているそう。上垣アナは「新人アナウンサーの4人も意識が高くて、自主的にトカラ列島の群発地震のことを調べてまとめたものを作っていたりするんです。やはり小さい頃に東日本大震災を経験して育ってきた世代なので、テレビのアナウンサーは災害について伝えるのが大きな仕事なのだという気持ちをより強く持っているのを感じます」と受け止めた。
大雪や雪崩、乾燥期の山火事、行楽シーズンの秋雨前線など、災害リスクは夏以外にも一年を通してあることから、新作の防災呼びかけ動画は「この先も出していきたいです」(上垣アナ)と意欲。
フジテレビは一連の事案を受けた改革プランで、従来の「楽しくなければテレビじゃない」から脱却し、「公共性をもって社会に貢献できる企業となり、社会の公器としての役割を果たします」と宣言している。CM出稿が回復基調にあり、空いている枠は今後減少していくことが見込まれるが、例えば番組宣伝の枠で『備えよう』プロジェクトの映像を流すことは、“新生フジテレビ”を印象付ける意味でも有効な施策と言えそうだ。
●勝野健1999年生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学経済学部卒業後、22年にフジテレビジョン入社。現在は『めざましテレビ』(スポーツキャスター・フィールドキャスター)、『Live Newsイット!』(土日スポーツキャスター)、『ぽかぽか』(水曜進行担当)のほか、野球、ボクシング、陸上、バレーボールなどのスポーツ実況を担当する。防災士の資格を持ち、水泳10年・ボート競技7年と「水に強い」と自負。
●上垣皓太朗2001年生まれ、兵庫県出身。大阪大学文学部卒業後、24年にフジテレビジョン入社。現在は『めざましどようび』(お天気キャスター)、『めざましテレビ』(ココ調担当)、『キャラビズジャーナル』(MC)、『かまいまち』(進行)、『BSフジLIVE プライムニュース』、競馬中継などを担当する。教員免許(高校地理歴史・高校国語・中学国語)、防災士、二級小型船舶免許、酒類販売管理者などの資格を持つ。
