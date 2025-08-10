夏真っ只中！レジャーシーズンとなり、夏休みに家族で長距離のドライブに出かける人も多いのではないでしょうか。そんな中、遭遇するかもしれないのが、妨害運転、いわゆるあおり運転です。妨害運転に遭遇したらどうすればよいのか。石川県警察本部に聞いてみました。

Q．妨害運転（あおり運転）とは？

石川県警本部・交通指導課 橋本則夫課長「妨害運転は他の車両を妨害しようという意思をもって他の車両に危険がおよぶ交通上の危険な行為をすることを指します」

Q．具体的にはどういう行為？

橋本課長「車間距離の不保持や危険な割り込み、急ブレーキなど、妨害運転の対象となる違反は10種類あります」

妨害運転に遭遇したら？

Q. 妨害運転にあった時にはどうすればよい？

橋本課長「安全な場所に逃れてから110番してほしいです。逃れる場所として近くの警察施設が一番いいですが、無ければコンビニなどに逃げるなど臨機応変に行動してください。ただし、1番は自分の命を優先した行動をお願いします」

Q．あおってきた人が車から降りてきた場合は？

橋本課長「ドアの鍵をしめて窓を開けずに110番をしてください。また、ケータイの画面を見せるなどして110番していることを相手に示すことも対策になります」

Q．高速道路で妨害運転に遭遇したら？

橋本課長「自分の命を優先することは変わりません。パーキングエリアやサービスエリアなど安全に車を停められる場所に移動した上で110番してほしいです。また、命に危険がおよぶ状態であれば路肩の非常駐車帯などに停めてもいいです」

Q．妨害運転を見かけたら？

橋本課長「自分で止めようとは思わずその場合も110番を。場所とどちらの方向にどのくらいの速度で走っているか教えていただけるとありがたいです」

妨害運転をされないためには？

Q．妨害運転をされないための対策とは？

橋本課長「ドライブレコーダーの装着やドライブレコーダーを付けていることを知らせるシールを貼ることは抑止効果があります。相手も見られていると分かると妨害運転がしにくくなる傾向があります」

Q．他には？

橋本課長「安全な運転を心掛けることも対策になります」

Q．安全運転が対策に？

橋本課長「被疑者の話やドライブレコーダーを確認すると、先に被害者が無意識のうちに危険な運転をしていて、それにやり返す形で被疑者が妨害運転をしているケースもあります。なので、安全な運転が被害を未然に防ぐ対策につながります」

Q．無意識にしてしまう危険な運転とは具体的に何が多い？

橋本課長「話を聞くと、車間距離の狭いところに無理やり入ってくる割り込み行為や車間距離を必要以上に詰める行為が多いと感じます」

Q．最後に

橋本課長「まず、妨害運転に遭遇したら自分の命を優先した行動をとってほしいと思います。また、妨害運転をされないためにも今一度自分の運転を見直していただき、安全な運転を心掛けてください」