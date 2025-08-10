¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ëÏ¢·È¥×¥ì¡¼¤Î¶Ë°Õ¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£Áö¼Ô°ì¡¢ÆóÎÝ¤Çº¸ÍãÁ°¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¡¢Ãæ·Ñ¤ËÆþ¤ë¤Ù¤¤Ï¡Ä¡ÚÌ¾»²ËÅ¤¬Å°Äì²òÀâ¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤ÄÌîµå¡×¡Û
¡Ú¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤ÄÌîµå¡×Ì¾»²ËÅ¤¬Å°Äì²òÀÏ¡Û
¡Ú¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤ÄÌîµå¡Û»ä¤¬½Å»ë¤¹¤ëÂÐÀïÁê¼ê¤Î¡È»ØÉ¸¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡ÄËÜÎÝÂÇ¿ô¡¢ÂÇÎ¨¤è¤ê¤â¡Ö³Î¤«¡×¤Ê¿ô»ú
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤¦Àï¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¼¡¼¡£²£ÉÍ¹â¹»¡Ê¿ÀÆàÀî¡ËºßÇ¤Ãæ¤Ë½Õ²ÆÄÌ»»16ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¸µÌîµåÉôÄ¹¤Î¾®ÁÒÀ¶°ìÏº»á¤¬ËÜ»æ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿2011Ç¯7·î¤Î¡Öµ´¤Î°ä¸À¡×¤«¤é24Ç¯12·î¤Î¡Öµ´¤ÎÈëÅÁ½ñ¡×¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»13Ç¯È¾¡¢·×400²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡Öµ´¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¾¡Íø¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ó¤ò¸·Áª¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ú¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ÎÃæ·Ñ¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤ÎÏ¢·¸¥×¥ì¡¼¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£¾õ¶·¤äÂÇµå¤Ë±þ¤¸¤ÆÃæ·Ñ¤Ê¤É¤òÎý½¬¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Âç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¡¢ËÉ¤²¤ë¤Ï¤º¤Î¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Áö¼Ô°ìÎÝ¤Ç±¦Ãæ´Ö¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¬Èô¤ó¤À¡£ÂÇµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é10¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¼êÁ°¤Ç³°Ìî¼ê¤¬Êáµå¡£»î¹ç¤ÇÂ¿¤¤¥±¡¼¥¹¤À¡£¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Ê¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þ¡¢ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤¬ÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ò¥±¥¢¡£8-4-6¤«9-4-6¡¢¤â¤·¤¯¤Ï8-6¡¢9-6¤ÇÆóÎÝ¤ØÊÖµå¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿ÊÎÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¤¢¤é¤ÐËÜÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÆñ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ÂÇµå¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ê¤éÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÎÍ··â¼ê¤«¤é»°ÎÝÁö¼Ô¤Ï»à³Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤·¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤¬ÆóÎÝ¤Ø¤ÎÊÖµå¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÜÎÝ¤Ø¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤Ð¡¢Á÷µå¤ò¼õ¤±¤¿Í··â¼ê¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡£¤³¤Î»þ¡¢ËÜÎÝ¤Ø¡Ö±¦²ó¤ê¡×¤ÇÁ÷µå¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤ï¤Ê¤¤Æ°¤¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Ãæ·ÑÅù¤ÇÆâÌî¼ê¤Ï¡¢9³äÊý¡Öº¸²ó¤ê¡×¤Ç²óÅ¾¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£±¦²ó¤ê¤À¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ°Á÷µå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼Â¤ËÂ¿¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤Æ°¤¤Ç¤â¡¢±¦²ó¤ê¤ÎÁ÷µåÎý½¬¤âÉ¬Í×¤À¡£
¡¡º£ÅÙ¤ÏÁö¼Ô°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ØÂÇµå¤¬Èô¤ó¤À»þ¤ÎÃæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ËÜÎÝ¤Ç¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÃæ·Ñ¤Ï¼ç¤Ë3¼ïÎà¤¢¤ë¡£
¡¡»°ÎÝ¼ê¤¬º¸Íã¼ê¤ÈÊá¼ê´Ö¤Î°ìÄ¾Àþ¾å¤Ë¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢Í··â¼ê¤¬»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÆþ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£È¾Ê¬°Ê¾å¤¬¤³¤ì¤À¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æñ¤·¤¤¤Î¤ÏÍ··â¼ê¤¬Êá¤ì¤½¤¦¤ÇÊá¤ì¤Ê¤¤¸åÊý¤Ø¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Î»þ¡£¥·¥ç¡¼¥È¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÇµå¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥«¥Ã¥È¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ë¤â²ó¤ì¤Ê¤¤¡£»°ÎÝ¼ê¤Ï°ìÎÝÁö¼Ô¤¬»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿»þ¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹¤Ø¡£Åê¼ê¤ÏÊá¼ê¤Î¸åÊý¤ØÁ÷µå¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÁö¤ë¤«¤éÃæ·Ñ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤ÏÃ¯¤¬¤ä¤ë¤Î¤«¡£°ìÎÝ¼ê¤À¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÂÇµå¤Î»þ¡¢°ìÎÝ¼ê¤Ï»°ÎÝÊý¸þ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É²£¤Þ¤ÇÁÇÁá¤¯Áö¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¡£»°ÎÝÊý¸þ¤ÎÃæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤Ë°ìÎÝ¼ê¤¬Æþ¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤ì¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥¹¥¤Î¤Ê¤¤Ãæ·Ñ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ïº¸Íã¼ê¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÊáµå¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÎÀª¤¬°¤¤»þ¡¢¥ì¥Õ¥È¤Î¸ª¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Í··â¼ê¤¬Ãæ·Ñ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥µ¡¼¥É¤è¤ê¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÊý¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ë¶á¤¤¡£»°ÎÝ¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÎÝ¼ê¤â°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÍ··â¼ê¤ÎÆ°¤¤òÃí»ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ê¾®ÁÒÀ¶°ìÏº¡¿¸µ²£ÉÍ¹â¹»ÌîµåÉôÉôÄ¹¡Ë