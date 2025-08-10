Ä¹ºê¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿³¤À±¡¦¼ò°æ·½°ì¤µ¤ó¤¬Åö»þ¤ò¸ì¤ë¡Ä¥×¥í°úÂà¸å¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¤òÃ´Åö¡Ú¹Ã»Ò±à¥¹¥¿¡¼¤òÄ¾·â¡ª¡Û
¡Ú¹Ã»Ò±à¥¹¥¿¡¼¤òÄ¾·â¡ª¡Û
¡Ú´ÆÆÄÄ¾·â¡ª¡Û»ÔÁ¥¶¶¡ÊÀéÍÕ¡Ë³¤¾å´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¯¡Ö¹â¹»´°Á´Ìµ½þ²½¤Ç¸øÎ©¹»¤Î¼õÆñ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡¡¼ò°æ·½°ì¡Ê³¤À±¡¦Ä¹ºê¡¦Åê¼ê¡Ë
¡¡¡¡1976Ç¯²Æ4¶¯
¢£Ä¹ºê±Ø¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Í¤Î·²¤ì
¡¡1976Ç¯¤ÎÂè58²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï½é½Ð¾ì¤ÎÀ¾ÅìµþÂåÉ½¡¦ºùÈþÎÓ¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç¡ÖÀûÉ÷¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤¬Ä¹ºê¡¦³¤À±¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¼ò°æ·½°ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ºêÂç²ñ3²óÀï¤ÎÅç¸¶Ãæ±û¹âÀï¤Ç¤Ï½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤«¤é16¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£¸©Âç²ñ5»î¹ç¤Ç37²ó¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¡£Èï°ÂÂÇ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î4ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©Âç²ñ¤ÈÀ¾¶å½£Âç²ñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Í½Áª7»î¹ç¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó2ÅÙ¡¢51²óÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤äÄÌ»»70Ã¥»°¿¶¤ÎµÏ¿¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à½éÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤Ç¤ÏÌµÌ¾¤Î±¦ÏÓ¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¶²Îµ¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿±Ñ¹ñ¡¦¥Í¥¹¸Ð¤Î¡Ö¥Í¥Ã¥·¡¼¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¡Ö¥µ¥Ã¥·¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©Àª24Ç¯¤Ö¤ê¤Î4¶¯¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢½à·è¾¡¤ÎPL³Ø±àÀï¤Ï2-3¤ÇÀËÇÔ¤¹¤ë¤â¡¢5»î¹ç¤ÇÈï°ÂÂÇ16¡¢Ã¥»°¿¶40¡¢¼ºÅÀ6¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼ò°æ»á¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÍ½Áª¤Î³èÌö¤Ï´ØÅì¤Î¿·Ê¹¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹ºê¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤·¤¿¡£°Û¾ï¤Ê¿Íµ¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£Âçºå¤«¤é¿·´´Àþ¤ÇÇîÂ¿¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢ÆÃµÞ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÄ¹ºê¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢ÉôÄ¹¤«¤é¡¢¡ØÄ¹ºê±Ø¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£±Ø¤ËÃå¤¯¤È¡¢³Î¤«¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿Í¤Î·²¤ì¡£¤¢¤ì¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä¹ºê¤ËÌá¤ë¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ò°æ¤Ï¤¹¤°¤ËÂçºå¤ØÌá¤ê¡¢ÂåÉ½¹ç½É¤Ë»²²Ã¡£´Ú¹ñ±óÀ¬¡Ê3¾¡3ÇÔ¡Ë¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼èºà¹¶Àª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¼Ò²ñ¿Í¤äÂç³Ø¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡¢¼ÁÌä¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢²¸»Õ¤Î°æ¸ý¡Ê°ìÉ§¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥×¥í¤«¤éÏÃ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Âç³Ø¤«¤é´«Í¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¥×¥í¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÆü¸å¡¢¤½¤Î°Õ»×¤ò´ÆÆÄ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢12µåÃÄ¤¬°§»¢¤ËÍè¤¿¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌîµåÉô°÷¤Ï¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¹ç½É½ê¤ò½Ð¤¿¤¬¡¢°í´ô»Ô½Ð¿È¤Î¼ò°æ¤ÏÅç¤«¤éÄÌ³Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¹ç½É½ê¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡Ö³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¹ñÂÎ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Î¼ÙËâ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£·Ú¤¤Îý½¬¤¬µÙ¤ß¤Î¤È¤¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ§¿Í¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Êý¡¹¤«¤é¡Ø¼ò°æ¤À¡Ù¡Ø¥µ¥Ã¥·¡¼¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤éµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¥ä¥¯¥ë¥È1°Ì»ØÌ¾
¡¡11·î19Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£°ìÈÖ¤¯¤¸¤ò¤Ò¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£¤Ê¤é³Ø¹»Ãæ¤ÇÂçÁû¤®¤À¤¬¡¢³¤À±¤Ï¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹»¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¿Í¿ÈÇäÇã¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¹»Æâ¤Ç¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î¿â¤ìËë¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¾¾±à¾°Ì¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬Ä¹ºê½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼»ØÎá¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï³Ø¹»¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¡¢Åö»þ¤ÎÎÀÄ¹¤À¤Ã¤¿¾®Àî¡ÊÁ±¼£¡Ë¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Ï¹â¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢³Ø¹»¶á¤¯¤Î¸ø±à¤ÇÁö¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏÉ÷¼Ù¤ÇÅÐÈÄ¤Ç¤¤º¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡Ê77Ç¯¡Ë4·î21Æü¡¢¿ÀµÜ¤Ç¤ÎÂçÍÎÀï¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¼ò°æ¤Ï6²ó7°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡Ê¾¡ÇÔ¤Ä¤«¤º¡Ë¡£Í½¹ðÀèÈ¯¤ÇÌó2Ëü2200¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤ÏÅö½é¡¢¸å³Ú±à¤Ç¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¼ò°æ¤Î1°Ì»ØÌ¾¤ò¸·Ì¿¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾¾±à¾°Ì¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ËÊÑ¹¹¤µ¤»¤¿¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Îº¢¤ÎÂçÍÎÀï¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Þ¤Ð¤é¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¡¢ÂÇ·âÅê¼ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Ë½¢Ç¤¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÈ¯·¡¤·¤¿¡£²Ö´¬Åì¹â¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï³ÍÆÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ò°æ»á¤¬Ã´Åö¤·¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¡ÖÅê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤ÎÆóÅáÎ®¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÂÇ¼Ô¤ÎÊý¤¬Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÂÇ¼Ô°ìËÜ¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢¦¼ò°æ·½°ì¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤±¤¤¤¤¤Á¡Ë¡¡1958Ç¯6·îÄ¹ºê¸©°í´ô»Ô½Ð¿È¡£76Ç¯³¤À±3Ç¯»þ¤Î²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¹Ã»Ò±à4¶¯Æþ¤ê¡£¡Ö¥µ¥Ã¥·¡¼¡×ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡£90Ç¯¸½Ìò°úÂà¡£ÂÇ·âÅê¼ê¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤òÎòÇ¤¡£ÄÌ»»À®ÀÓ215»î¹ç¡¢351²ó¡¢6¾¡12ÇÔ¡¢181Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨5.08¡£185¥»¥ó¥Á¡¢88¥¥í¡£