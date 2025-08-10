ÀÐÇË¼óÁê¤¬¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¸«Ä¾¤·¤ÇÉ¿ÊÑ¤·¤¿¥¦¥é¡ÄÆÈÃÇ¤ÇÎ©·û¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤éÈ¿È¯
¡ÖÁíÍý¤ÎË½Áö¤À¡×¨¡¨¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÆÈÃÇ¤ËÈ¿È¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤ò½ä¤ê¡¢ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤òµÞÅ¾´¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÅÞÆâµÄÏÀ¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ¬À©¶¯²½¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡×ÃÂÀ¸âË¤ßÉü¸¢ÁÀ¤¤¡Äµì°ÂÇÜÇÉ´´Éô¡È¥ª¥ì¤¬¥ª¥ì¤¬¡É¤ÎÏª½ÐÁý¤Ç¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤Î½¹°
¡¡´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±¤Ï¡Ö¶Ø»ß¤è¤ê¤â¸ø³«¡×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¶Ø»ßË¡°Æ¤ò¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿Î©·û¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢»²À¯ÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ5²ñÇÉ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±¤Ï¸¥¶â¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤¿¾å¤ÇÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ëË¡°Æ¤òÄó½Ð¡£¸øÌÀÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¡¸¥¶â¤ò¼õÎÎ¤¹¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë¸ÂÄê¢Æ±°ìÃÄÂÎ¤Ø¤Î¸¥¶â³Û¤òÇ¯´ÖºÇÂç2000Ëü±ß¤ËÀ©¸Â¨¡¨¡¤Èµ¬À©¶¯²½¤Î¡ÈÀÞÃï°Æ¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¡¢ÀÐÇË¤Ï¡Ö¼«Ì±¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤ËÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾ù¤é¤ºµÄÏÀ¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¼«Ì±¤Ï¡Öº£Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¡×¤È¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¹ç°Õ¤òÈ¿¸Î¤Ë¤·¡¢²¿¤Ò¤È¤Ä·ëÏÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÏÊÄ²ñ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ò¼õ¤±ÅÞÆâ¤Ç¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¤ä¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÂÖÅÙ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡4Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÌîÅÄ»á¤¬¸ø¡¦¹ñ¤ÎÀÞÃï°Æ¤ò¼´¤Ë¶¨µÄ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡ÖÅÞ¼óÆ±»Î¤Ç¿¿Ùõ¤ÊµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÊØ¾è¤·¡¢7Æü¤Ë¤Ï¡Öº£¸å¡¢¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎ©·û¤È¤Î¶¨µÄ¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤é¤Ë¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤Ç7000¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤Îº¬²ó¤·¤ä´´Éô¤È¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅÞÆâµÄÏÀ¤ä¡ÖÆ©ÌÀÀ¤È¸ø³«¡×¤ÎÊý¿Ë¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢¾¡¼ê¤Ëµ¬À©¶¯²½¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ÎÆÈÃÇÀì¹Ô¤¬ÅÞÆâ¤Î¡È¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤à¤í¤óÀÐÇË¼óÁê¤ÎÉ¿ÊÑ¤Ë¤ÏÎ¢¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎÇØ¸å¤Ç»å¤ò°ú¤¯¤Î¤Ïµì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÎ¢¶â´´Éô¤¿¤Á¡£µÕÎ©¤Á¤·¤Æ¤âÎ¢¶â»ö·ï¤òÁí³ç¤Ç¤¤Ê¤¤Èà¤é¤ò¸þ¤³¤¦¤Ë²ó¤·¡¢¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Âà¿Ø¤òÇ÷¤ëÂ¦¤ò¡È°Ìò¡É¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ÆÀ¤ÏÀ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢Âà¿Ø°µÎÏ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¤¤¡£¤ï¤¬¿È¤«¤ï¤¤¤µ¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢¤·¤ç¤»¤óÅÞÆâÀ¯¶É¤Î¶î¤±°ú¤ºàÎÁ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£·¯»Ò¥Å¥é¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤â¡¢¥¤¥é¤Ä¤¯ÌÌ¡¹¤â¡¢ËÜµ¤¤ÇÎ¢¶â»ö·ï¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Ö¤ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£