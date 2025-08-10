NHK¡Ö¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡×¤Ï¸«¤´¤¿¤¨¤¢¤ê º£Ç¯¤ÏÀïÁèÆÃÊÌÈÖÁÈ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¡¡º£Ç¯¤Î8·î¤ÏÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤âÀïÁèÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÃµ¤·¤¿¡£
ÃÓ¾å¾´»á¤¬¥Æ¥ìÅìÁªµóÆÃÈÖ¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ë¥·¥Õ¥È¡Ä¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤Î¸Â³¦¤ÈYouTuber¤È¤·¤Æ¤Î³èÏ©
¡¡NHK¤ÇÃíÌÜ¤Ï¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡×¡Ê16¡¢17ÆüÁí¹ç¸á¸å9»þ¡Ë¤À¡£1941¡Ê¾¼ÏÂ16¡ËÇ¯²Æ¡¢³Æ³¦¤ÎÍ¥½¨¤ÊÆ¬Ç¾¤ò½¸¤á¤¿¼óÁêÄ¾³íµ¡´Ø¡ÖÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡×¤¬ÂÐÊÆÀï¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ë²Ì¤ÏÆüËÜ¤Î²õÌÇÅªÇÔËÌ¤È½Ð¤¿¡£ÃöÀ¥Ä¾¼ù¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·³Éô¤äÀ¯ÉÜ¤Ï¾¡¤Ä¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò¾µÃÎ¤Ç¡¢¹ñÌ±¤òÀïÁè¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬ÈòÀï¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¼ã¤¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¶ìÇº¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ¬·î¤ÎÀ¼¤ò±¿¤ÖÃË¡×¡Ê13ÆüÁí¹ç¸á¸å10»þ¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤ÆÈïÇú¼Ô¤ÎÀ¼¤ò½¸¤áÂ³¤±¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊËÜÌÚ²í¹°¡Ë¤È¡¢¤¢¤ëÈïÇú¼Ô¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¡ÖÀ¼¡×¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÆæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶õ½±¤Ç²õÌÇ¤·¤¿Âçºå¤Ç¡¢Éü¶½¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÄ®¹©¾ì¤Î°ì²È¤Î¡ÖÂçºå·ãÎ®ÅÁ¡×¡Ê31ÆüÁí¹ç¸á¸å9»þ¡Ë¤Ï¡¢¡È¹©¾ì¤Î¥ª¥ä¥¸¡É¤ò±é¤¸¤µ¤»¤¿¤éÆüËÜ°ì»÷¹ç¤¦Äé¿¿°ì¤¬¼çÌò¡£
¡¡ÆüÃæ¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î±ÇÁü¡¦»ñÎÁ¤òÂ¿¤¯»ý¤ÄNHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê½Ð¿§¤Ç¤¢¤ë¡£ÀïÁè¤Î3Ç¯8¥«·î¤ò1Ç¯¤´¤È¤ËÄÉÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª²ó¡Ö¿·¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè1945½ªÀï¡×¡Ê15ÆüÁí¹ç¸á¸å7»þ30Ê¬¡ãÁ°ÊÔ¡ä¡¢10»þ¡ã¸åÊÔ¡ä¡Ë¤Ï¡¢ÇÔÀï¤¬¿Í¡¹¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î¶ìÆñ¤ÈÈá·à¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤«¡£¹âºÙÌ©¥«¥é¡¼²½¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÏÀïÁè¤ÎÉÔ¾òÍý¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡E¥Æ¥ì¤ÎÌµ¾ò·ï¹ßÉú¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¸æÁ°²ñµÄ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¾¼ÏÂÅ·¹Ä ½ªÀï¤Ø¤ÎÆ»¡Á³°Áê¼êÄ¢¤¬¸ì¤ë¹ñºÝ¾ðÊóÀï¡Á¡×¡Ê16Æü¸á¸å11»þ¡Ë¡¢¡ÖÀïË×¼Ô¤ÎºÊ¤¿¤Á Ä¹¤¤Àï¸å¡×¡Ê30Æü¸á¸å11»þ¡Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï8·î15Æü¤Î¡ÖÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡×¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÃã¤òÂù¤·¤Æ¤¤¿Ì±Êü¤â¡¢º£Ç¯¤ÏÆÃÈÖ¤òÊÔÀ®¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ï¡ÖÃÓ¾å¾´¤ÎÀïÁè¤ò¹Í¤¨¤ëSP¡×¤ò10ÆüÀµ¸á¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤âÃÓ¾å¾´¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡ª3»þ´ÖSP¡×¤ò16Æü¸á¸å6»þ56Ê¬¤«¤é¡£
¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¡ØÀïÁè¡Ù¤òÊ¹¤¯¡×¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼·¯¤ÏÀïÁè¤Ë¡©¡×¡ÊTBS·Ï14Æü¸á¸å10»þ¡Ë¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸¶ÇúÅê²¼¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ïºù°ææÆ¤ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ªÆÃÊÌÊÔ¡È½ªËö»þ·×¡É¤òÁá¤á¤ëÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¡×¡Ê15Æü¸á¸å7»þ¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦³¤¸¶¤«¤ß¤Ê¡Ë