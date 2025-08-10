仮面ライダーガヴ『Girl’s Vacation』がTTFCで配信 千歳まち＆川崎帆々花＆鎌田英怜奈が浴衣で登場
『仮面ライダーガヴ』を彩る女子キャストたちが出演する女子会企画『Girl’s Vacation』が、夏バージョンになって帰ってきた。「グロッタ・ストマック」役の千歳まち、「シータ・ストマック」役の川崎帆々花（※崎＝たつざき）、「リゼル・ジャルダック」役の鎌田英怜奈の3人が、サマーバケーション感たっぷりの浴衣で『仮面ライダーガヴ』と関係あることないことを女子会トーク。さらにミニゲームでも遊んで盛り上がった。#1はTTFC会員見放題配信。最終回に向けて白熱する本編とは完全に真逆の“チル”なひとときとなっている
【写真】いつもとは違った浴衣姿に 『仮面ライダーガヴ』のTTFC企画『Girl’s Vacation』
『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）と連動して、東映特撮ファンクラブ（TTFC）では、さまざまなオリジナルコンテンツを配信。10日からは『Girl’s Vacation』を配信。人気企画となった『仮面ライダーガヴ』を彩る女性キャストたちが出演する女子会企画『Girl’s Vacation』の夏バージョン。「グロッタ・ストマック」役の千歳まち、「シータ・ストマック」役の川崎帆々花、「リゼル・ジャルダック」役の鎌田英怜奈がテレビシリーズ本編では決して見ることができないステキな浴衣で出演する。
「ガールズサマートーク」コーナーでは“千本引き”でトークテーマを決定。『仮面ライダーガヴ』のこと、夏の思い出などなど、それぞれの意外な一面や、知られざる秘話を披露する。「おまつりサマーゲーム」コーナーでは、おもちゃのゴチゾウを使った“夏祭りらしいゲーム”「ゴチゾウすくい」をプレイ。千歳まちが思わずグロッタに？鎌田英怜奈はスタッフに苦言？川崎帆々花が本気モードに？
そして、17日から配信となる#2でも、引き続き「ガールズサマートーク」コーナーと「おまつりサマーゲーム」コーナーで盛り上がる。新しいトークテーマで楽しくおしゃべりはもちろん、新ゲーム「ゴチゾウ輪投げ」で大波乱が巻き起こる？
