転職するか悩んでいる人へ 岩田剛典の力強い言葉「何かを始めるときって…」「例えば引っ越しも…」
●ドラマ『DOCTOR PRICE』で演じる主人公・鳴木の役づくりについて
「やってもやっても、枯渇感がある」「あれもやりたい、これもやりたいというものが出てくる」
仕事についての話をするなかで、岩田剛典はこう語った。現在放送中のドラマ『DOCTOR PRICE』(読売テレビ・日本テレビ系 毎週日曜22:30〜)で主演を務め、今年11月21日には主演映画『金髪』の公開も控える。さらに、自身初となるアジアツアー実施の発表をするなど、ソロアーティストとしての活動にも余念がない。表現の場を広げ続けるその裏で、岩田剛典が見つめる「働く意味」とは――。
岩田剛典 撮影:佐藤容平
○鳴木というキャラクターをどう作ったか
――『DOCTOR PRICE』第1話の展開、スカッとしました。(※インタビューは第1話の放送日付近に実施)
ありがとうございます。
――葛葉先生(阿部顕嵐)の転職を成功させるために、新井先生(宮内ひとみ)が割を食ってしまうのかと思いきや、岩田さん演じる鳴木はそこも見事で。安心したといいますか、鳴木がどんな人物なのか少しだけ分かった気がしました。
なるほど。そう観ていただけたんですね。
――とはいえ、見るからに善人そうな石上(三浦貴大)が、「あいつは、潰さなきゃいけない」と言っていたり、まだ善か悪かはっきりしない部分があります。その辺りを含めて、鳴木をどういうふうに見せようという狙いはありましたか?
過去に起こった事件のことがあるので、感情的になるキャラクターではあると思います。ただ、原作がコミックということもあって、その作画のイメージに、かなり役作りで助けられている部分があって。本当に表情一つ変えず、淡々と物事を進めていく感じは、わざとドライで冷たくやってるというよりは、とにかく無駄がない人間。そういうイメージで演じています。
表情で芝居する必要がないくらいセリフが多いから、そのセリフを自信たっぷりに表現すれば、鳴木というキャラクターになるという感覚がありました。最初は、監督と話し合いながら、僕がちょっとキャラクターを作りすぎてしまっていた部分をそいで、人っぽくして、芝居は1週間ぐらいで固めましたね。
それから現場に入って、もう2カ月くらいになるのかな。撮影は、スタッフの皆さんがすごく素晴らしいので、とにかく(進行が)速いですし、すごく風通しの良い現場になってるなと思います。
○『DOCTOR PRICE』第1話以降の見どころ
――第1話を観た視聴者の方へ、第2話、第3話……と今後の見どころを伝えるなら、どういったところになりますか?
第1話をご覧になっていただいて、スーパーマンみたいな、全部を手のひらの中で転がしちゃう賢い主人公像をイメージされると思うんですけど、なかなかうまくいかないことが今後、話が進んでいくと出てくるところですね。
そうなったときに、鳴木がどう企てて乗り越えていくのか。あとは、予告映像を観ると、すごく重厚なドラマに見えるかもしれないのですが、案外、息抜きのシーンも結構多いドラマになっていて。特に、鳴木と夜長のタッグ感みたいな部分を楽しんでもらえると思ってます。
――日曜のゴールデン帯にぴったりな感じのドラマというわけですね。
はい。ホッと一息つけるようなシーンもたくさんあります。
●岩田剛典にとって、働く上で大切なことは?
○仕事への情熱と周りの人たちへの愛
――鳴木は極東大学病院を辞めたあと、医師専門の転職エージェント会社「Dr.コネクション」を立ち上げました。うちの会社が、マイナビという就職活動のサイトも運営しておりまして……。
そうですよね!
――そこで、仕事や働き方についてもお話を伺いたく。岩田さんご自身は、働く上で大切にしていることはありますか?
一言で言うと、情熱と愛ですかね。僕は、情熱を作らなきゃいけないと思って、情熱を作っているタイプでもないんですけど、こうやって15年走ってこれたのは、情熱を欠かさず注いできた結果でもあるのかなと。やっぱり、そんなに甘い世界ではないので、どこかで中途半端になってしまったり、適当にやってしまったりした自分がいたら、うまくいかなかったと思います。
あとは、キャリアが長くなってくると、経験してないことのほうが減ってきちゃうと思っていて。そうなったときに、モチベーションのキープが難しくなってくるんですよね。もうあれもやったし、これもやった。もう、やめちゃおうかな……みたいな。きっと、そういう人もいるんじゃないかな。
でも、自分はそうなったことは今のところないですし、やってもやっても、枯渇感がある。まだまだ上には上がいると思うし、人と比べるまでもなく、あれもやりたい、これもやりたいというものが出てくる。
――自然と情熱が湧いてくると。
その反面、どの仕事もそうかもしれないですけど、この仕事は1人だと何もできない。一緒にお仕事をさせていただく人たちをはじめ、それを見てくださるファンの方や視聴者の方、自分の活動を追ってくれる人がいないと成り立たない仕事ですし、そこが自分の存在価値でもあると思えるんです。
自分は別に大それた人間じゃないと本当に思いますけど、そんな自分でも、ファンの方から「活力をもらってる」というようなお声をもらうことがありますから。ファンの方が、気持ちよく学校やお仕事に行けたり、家事を頑張れたり。そのために、自分が存在してるような気もするので、譲れないものは情熱と愛ですね。
○仕事選びの軸と、悩む人へのエール
――転職活動では、転職の軸を明確にすることが大切だとされています。岩田さんは、お仕事を選ぶときに、軸にしていることはありますか?
自分の立てた目標に、いかに早く効率的に近づけるかですね。僕は、転職活動でいうなら、条件が割とキツい環境でもいけちゃうし、負荷をかけても高くジャンプできるほうが好きというか。そういう仕事の選び方をしています。
ただ、フェーズが変わったら、そのときは変わるでしょうね。僕はまだ納得いってない。納得いくところなんてないのかもしれないけど、やるところまでやるっていう性格かなとは思います。
――今の会社を辞めることにする。辞めるのをやめることにする。辞めようとしてたのをやめるのをやめる……どの道を選ぶにしても、悩みが尽きない人は多いと思います。最後に、そんな人たちの背中を押すお言葉をぜひいただきたく。
そうですね。何かを始めるときって、やらない理由を考えて、結局、行動に移さない人が多いと思うんですけど、とにかく1回やってみる。もし失敗したとしても、それが人生にとってプラスの経験になるんじゃないかなと思います。
自分の嗅覚を信じて、ギアを上げて、新しい環境に飛び込むことがすごく重要かなと。変えないことを選ぶのも一つだと思いますが、キャリアアップして、人生を変えたいと思っている人はやっぱり、その1歩を踏み出す勇気を持つことではないでしょうか。
でも、やらない理由って、どうしても頭に浮かんできちゃいますよね。例えば、引っ越しも腰が重くなっちゃうじゃないですか(笑)。でも、そう言ってたら、何も変わらない。だから、1回やってみることですかね。
■プロフィール
岩田剛典
1989年3月6日生まれ、愛知県出身。三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーとして2010年にデビュー。俳優としては、映画『植物図鑑 運命の恋、ひろいました』(16)で映画初主演、『去年の冬、きみと別れ』(18)で初の映画単独主演。近年の主な出演作は、映画『ウェディング・ハイ』(22)、『死刑にいたる病』(22)、『バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版』(22)、『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜』(24)、ドラマ『あなたがしてくれなくても』(23)、『アンチヒーロー』(24)、『虎に翼』(24)、『フォレスト』(25)、Netflix『金魚妻』(22)など。
