歌手の工藤静香（55）が10日までに自身のインスタグラムを更新。眼鏡姿のオフショットを披露した。

「36年振りとなる旭川文化会館でのコンサートが無事に終わりました 北海道に来て良かった。と、つくづく感じるコンサートでした」と書き出すと、白とピンクの透け感のトップスにストール、黒のタイトなパンツ、ブーツ姿に眼鏡をかけたオフショットをアップ。

「母が北海道出身のせいか、私のDNAが急に騒いでしまいましたよ とっても温かいウェルカミーな優しい風が、ペンライトや皆さんの身体の揺れから伝わってきてね、、、、本当にありがとうございました。そして、皆さんの顔がとてもよくわかる会場でした。会場には若い方々もかなり多かったですね。そして皆さんTシャツ似合ってました！」と回顧した。

また「今日は会場から少し離れた場所にあるジンギスカンをいただきました」とし、「スタイリストはコンサートが終わる度、終わってしまった、とガッカリして、早替えで戻る度、歌を聴いて泣いてるんですよ 笑 めちゃくちゃコンサートをエンジョイしてくれています」などとつづった。

工藤の投稿に、フォロワーからは「しーちゃんメガネ似合う」「しーちゃんの眼鏡姿可愛い〜」「メガネかけてる」「旭川公演お疲れ様でした 盛り上がりや楽しさが伝わってきます」といった反響が寄せられている。