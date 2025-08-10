¡È¤Û¤Ü²¼Ãå¡É°áÁõ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿aespa¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢¹¶¤á¤¿¥É¥ì¥¹¤Ç¸«¤»¤¿°µ´¬ÈþËÆ¡ÚPHOTO¡Û
aespa¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤Û¤Ü²¼Ãå¡É¡Ä¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î¾×·â°áÁõ
¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖMadame Figaro CHINA XIEXIE¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÊü¤Ä¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤«¤é¸ÄÀÅª¤ÊÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡ÖÉ½¸½ÎÏ1023%¡×¡ÖÈþËÆ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëaespa¤Ï¡¢8·î9Æü¡¦10Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSMTOWN LIVE 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡ÊNINGNING¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ¹ñ¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥Ë¥ó¡¦¥¤¡¼¥Â¥å¥ª¡£±ÑÌ¾¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£¥°¥ë¡¼¥×Í£°ì¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤ËSM¥ë¡¼¥¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Åö»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥¡¼¥º¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢Í£°ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£163cm¡¢43kg¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤âÆ¨¤²½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý¤È¤¤¤¦²ÈÄíÅª¤Ê°ìÌÌ¤â¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÌ´¤Ï²è²È¡£