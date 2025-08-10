¥ê¡¼¥ºÅÄÃæÊË¡¢¥ß¥é¥ó¤È¤Î³«ËëÁ°¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÌöÆ°¡ª¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×
ºòµ¨¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¡£
±Ñ2Éô¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÂç³èÌö¤Ç¥ê¡¼¥°Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢9Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÁ°ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥ß¥é¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ç8°Ì¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£
¡ØLeeds Live¡Ù¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤«¤é67Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ë7ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¸á¸å¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥Ñ¥¹¤Î¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤òº¸¤«¤é±¦¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎµÕÊý¸þ¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ëºÝ¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×
¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤«¤é³åºÓ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ºòµ¨¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿½éÀ¥Î¼¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Ï¥ê¡¼¥º¤Î²¦ÍÍ¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥¥ó¥°µé¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¢¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊì¹ñ¡Ù¤ÇºÇ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë5¿Í
¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢18Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Çºòµ¨13°Ì¤À¤Ã¤¿¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£