µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¥½¥·¥¨¥À³«ËëÁ°¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÏÉÔÈ¯¡Ä¡Ö¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¡Ä¤â¤Ã¤È¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤È¸½ÃÏ¿É¸ý
¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡£
¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨11°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢²¤½£¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï°ÜÀÒ¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÆ°¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ×ÊÝ¤ÏÍèÆü¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä¶¯¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢9Æü¤Ë³«ËëÁ°ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¡£ºòµ¨¤Î±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç9°Ì¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤È0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡ØMundo Deportivo¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´°Á´¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤«¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¥È¥é¥¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥¤¥É¤ËÆÍÇË¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£
¼«¿Ø¤«¤é¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬2²ó¤¢¤ê¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢2026Ç¯WÇÕ¤Ç¡ÖÇØÈÖ¹æ10¡×¤òÇØÉé¤¤¤¦¤ë4¿Í
¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢16Æü¤Î¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤Çºòµ¨12°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£