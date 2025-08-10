お土産の品ぞろえが豊富だと思う「サービスエリア・パーキングエリア」ランキング！ 2位は千葉県の「海ほたるPA」、1位は？【2025年調査】
旅やドライブの締めくくりに欠かせないのが、地域ならではのお土産探し。全国のサービスエリアやパーキングエリアには、名産品から限定スイーツまで多彩なお土産がそろい、つい時間を忘れてしまうほどです
All About ニュース編集部では、2025年7月24日、全国10〜60代の男女250人を対象に、全国のサービスエリア・パーキングエリアに関するアンケートを実施しました。
その中から、お土産の品ぞろえが豊富だと思う「全国のサービスエリア・パーキングエリア」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「千葉県内の店舗でおみやげなどを販売している房の駅が入っていて、品揃えが豊富だと思うため」(50代男性／千葉県)、「千葉・神奈川の名産から限定スイーツまで幅広くそろう」(20代女性／東京都)、「東京湾周辺や千葉・神奈川エリアのお土産が一度に揃う豊富さが魅力」(30代男性／静岡県)といった声が集まりました。
回答者からは「テレビで特集されることが多く店舗数が多いから」(50代男性／愛知県)、「大きなサービスエリアなので売り場が広く品揃え抜群だから」(40代女性／埼玉県)、「深夜もかなりの数のお土産が売られていたため」(20代女性／東京都)といった声が集まりました。
2位：海ほたるパーキングエリア 上り線／下り線（千葉県・東京湾アクアライン）／32票東京湾に浮かぶ人工島に位置する海ほたるパーキングエリアは、観光地としても人気の高いスポットです。千葉県や房総エリアの銘菓・海産物など、多彩なお土産がそろい、訪れる人を楽しませます。展望デッキからは絶景を望め、旅の記念に最適なショッピングが可能です。
回答者からは「千葉県内の店舗でおみやげなどを販売している房の駅が入っていて、品揃えが豊富だと思うため」(50代男性／千葉県)、「千葉・神奈川の名産から限定スイーツまで幅広くそろう」(20代女性／東京都)、「東京湾周辺や千葉・神奈川エリアのお土産が一度に揃う豊富さが魅力」(30代男性／静岡県)といった声が集まりました。
1位：EXPASA海老名 下り線（神奈川県・東名高速道路）／62票神奈川県の東名高速道路に位置するEXPASA海老名は、関東屈指の人気サービスエリアです。地元名産のお菓子や特産品、全国の有名土産まで幅広く取りそろえており、立ち寄るだけでも旅気分を味わえます。大型の売店や限定商品も多く、お土産探しには最適な場所です。
回答者からは「テレビで特集されることが多く店舗数が多いから」(50代男性／愛知県)、「大きなサービスエリアなので売り場が広く品揃え抜群だから」(40代女性／埼玉県)、「深夜もかなりの数のお土産が売られていたため」(20代女性／東京都)といった声が集まりました。
