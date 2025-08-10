現時点でディズニーによる2025年最大のヒット映画は『モアナと伝説の海2』（2024年末公開）で、『リロ＆スティッチ』と『ライオン・キング：ムファサ』（2024年末公開）が続く。いずれも過去の人気アニメ作品のリメイクや続編だ。

近頃のディズニーは過去作の焼き直しばかりで、オリジナル作に乏しい……こうした意見に対し、ウォルト・ディズニー・カンパニーCEOのボブ・アイガーは投資家向け質疑応答にて回答。「フランチャイズもの、IPものには長期的に高い価値を置いている」としつつ、「どちらかに優先順位を置いているということはありません」と伝えた。

「我々の優先事項は、最終的に顧客と共鳴できる素晴らしい映画を送り出すことです。そして、オリジナル作品を発見し、開発するほど、当然ながら良い結果が得られるわけです。」

アイガーは、傘下に持つ20世紀スタジオやサーチライトを通じてオリジナル作品の開発を行っているとアピール。『リロ＆スティッチ』のような興収ニュースに乗りやすい大型作品ばかりが印象に残るが、実際にはオリジナル作品にも積極的。サーチライトピクチャーズからは2024年、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』や『リアル・ペイン～心の旅～』のでも注目を浴びた。

マーベル作品については「オリジナル作品のためにキャラクターライブラリを掘り続けていると言えるかもしれません」とするアイガーだが、「それでも、例えば『ファンタスティック・フォー』の映画はこれまでもありましたが、今回の作品（『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』）はさまざまな意味でオリジナル作品だったと思います。全く馴染みのない人々に向けてキャラクターを紹介したわけですからね」と自負。常に新たな価値を創造する心構えを語った。

ディズニーのサーチライトピクチャーズからは、2026年に映画『レンタル・ファミリー』が公開。全編を日本でロケ撮影した作品で、主演のブレンダン・フレイザーほか、平岳大、山本真理、柄本明といった日本人キャストもメイン登場する。

Source: