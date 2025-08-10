HSP気質のママが直面した「集金トラブル」玄関先で起きたまさかの出来事【ママリ】

自分が「HSP気質」だと感じている、つっちさん。子ども会の役員決めで、副会長に決定します。「6年生を送る会＆新入生を迎える会」を無事に終え、ホッとしたのも束の間。次なる仕事は、会費の回収です…。HSP気質を持つ つっちさんが、人間関係を通して感じたことをつづる体験談。つっち(@tucchigram)さんが描く、『私はきっとHSP』をダイジェスト版でごらんください。

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

会費集めがプレッシャーに…

会費集めをプレッシャーに感じている つっちさん…。「まだ余裕がある」と考えていましたが、悪夢をきっかけに、早めに回収に向けて動くことにします。



集金を予告していた日がやってきました。今日は3軒、会費を回収できれば、つっちさんの任務は完了です。つっちさんは、一軒一軒、訪ねますが…。

まさかの空振り！さらに、気を遣い過ぎて…

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

約束の日時に会費回収へ訪れますが、どのお宅も留守だったり、忘れていたりと、まさかの空振り…。このとき、「あとで届けます」と、申し出てくれた人もいたのですが、つっちさんは断ります。



考えすぎて気疲れしてしまうのは、HSP気質の特徴のひとつのようですね。

無事に完了！会長にほめられて

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

がんばりを労ってくれる人の存在は、ありがたいものですね。



本作では、著者・つっちさんが自分のHSP気質と折り合いをつけながら、日常生活を過ごしている様子が描かれています。時には気にし過ぎてしまい、疲れてしまうこともあるようですが、この性格が功を奏することもあるそうです。



常にまわりを観察しているため、落ち込んでいる人にも気づきやすいそう。つっちさんの気遣いで、救われている人もいるのではないでしょうか。自分の性格について目を向け、周囲の人たちと人間関係を築くことの大切さを教えてくれる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）