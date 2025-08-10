「東京女子プロレス」（９日、品川ザ・グランドホール）

夏のシングルトーナメント「東京プリンセスカップ」準々決勝が行われ、今年３月にアイドルグループＳＫＥ４８を卒業した荒井優希が、上原わかなを破り、３年連続でベスト４進出を果たした。荒井は準決勝（１７日、エディオンアリーナ大阪第２競技場）で遠藤有栖と対戦する。

荒井は「２回戦（準々決勝）、突破しました！去年もわかなちゃんとトーナメントで当たってて、それ以来の対戦だったんですけど…。後輩なんですけど、成長の速度はものすごいものを感じるし、あと１年経ったとき、どうなっちゃうんだろう？って、すごい思いました。だから荒井もまた１年後戦っても勝てるように。わかなちゃんに負けじと成長したいなって。後輩ですけど、とても刺激をもらいました」と声を弾ませた。

上原のドロップキック、エルボー連打で苦しんだ荒井は、レッグロックで左足攻めを開始。ドロップキックからのサソリ固めはエスケープされ、相手のブレーンバスター、バナナピローで追い込まれたが、ビッグブーツ、フルネルソンバスターを決め優勢に。Ｆｉｎａｌｌｙ（カカト落とし）は阻止され、ジャックナイフ連発をこらえると、最後はサソリ固めで締め上げてタップを奪った。

大会終了後、準決勝の組み合わせ抽選会が行われ、荒井は同学年で同年デビュー、準々決勝で山下実優を破った遠藤との対戦が決定。荒井は「今年は有栖ちゃんに勝って、さらに上に進みたいと思います」と初の決勝進出を見据えた。

もう一つの準決勝カードでは、プリプリ王者・瑞希を下した中島翔子、元プリプリ王者の渡辺未詩が激突する。