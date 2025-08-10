吉田優利がSNSを更新「ご心配をおかけしました」

女子プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。体調不良による試合欠場を報告するとともに、元気な姿を公開した。

プライベートから練習中の写真まで！吉田優利が近況を報告

4月第1週に開催された国内女子ツアー「ヤマハレディースオープン葛城」を欠場しファンを心配させた吉田プロ。

4月11日の投稿では「先週は欠場し心配をおかけしました」とお詫びし、「元々前週のアリゾナの試合から体調が良くなくて欠場を決めました」と欠場の理由を説明。さらに「ゆっくり休めたので今は元気です」と回復をアピールしました。

さらに投稿では、元気な姿を20枚の写真と動画で公開。街歩きを楽しむ様子やカフェでのひととき、さらにはパッティングやショットの練習に励む様子や、ジムでのトレーニングの様子なども投稿。次戦に向けた調整を進めていることを明かしました。

今回の投稿には渋野日向子や宮里藍、妹の吉田鈴をはじめ、多くのファンから2.7万件を超える「いいね！」が集まりました。

いかがでしたか？ ぜひ吉田プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※yuri_yoshida__／Instagram