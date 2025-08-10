CW-X¤Î¿·ºî¥¿¥¤¥Ä¤¬ÏÃÂê¡ªÂçÃ«æÆÊ¿°¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤¬½÷À¸þ¤±¤Ë♡
¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤¹½÷À¤ËÏ¯Êó¡ª¥ï¥³ー¥ë¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCW-X¡×¤«¤é¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥é¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥Ä¡×¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¤«¤é¤âÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤½¤Î¤Ï¤¿´ÃÏ¤È¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î±¿Æ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î©¤Á»Å»ö¤äÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÂÎ´´¤Î°ÂÄê¤ò½õ¤±¤ë¤³¤Î1Ëç¤Ç¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ°¤±¤ëËèÆü¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¸Ô´ØÀá¤Î°ÂÄê¤ò³ð¤¨¤ëÈëÌ©
¡ÖCW-X ¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥é¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥Ä¡Ê¥¦¥£¥á¥ó¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢Î¾ÏÆ¤«¤é¸Ô´ØÀá¤ò¡¢Á°¸å¤«¤é¹üÈ×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀß·×¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Î¼´¥Ö¥ì¤ò·Ú¸º¡£
¥¿¥Æ¡¦¥è¥³¡¦¥Ê¥Ê¥á¤Ë¼«ºß¤Ë¿¤Ó¤ë8WAY¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
ÀÜÃåµ»½Ñ¤Ë¤è¤êË¥¤¤ÌÜ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÃåÍÑ´¶¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¬ー¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç1Ëç¤Ç¤â¤Ï¤±¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¢ö
Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¡ýÂ¿ºÌ¤ÊÃåÍÑ¥·ー¥ó
¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÎ©¤Á»Å»ö¤ä¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡¢·Ú¤¤±¿Æ°¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄÌ¶Ð¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤Ë¤âÂç³èÌö¡£
Team CW-X¤Î½÷À¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö¹üÈ×¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¯²÷Å¬¡×¤Ê¤É¡¢¹âÉ¾²Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸Ô´ØÀá¤Î¥Ö¥ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Î°ÂÄê¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¼«Á³¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¤Ç¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤È°Â¿´´¶¤ÎÎ¾Êý¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÈÅ¸³«¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥é¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥Ä¡Ê¥¦¥£¥á¥ó¥º¡Ë
²Á³Ê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿LL¡Ê¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
Á´¹ñ¤ÎCW-X¼è°·Å¹ÊÞ¡¢¥ï¥³ー¥ë¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ç½ç¼¡È¯ÇäÃæ¡£¤¹¤½ÉôÊ¬¤Ï¥Õ¥êー¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¤â¶Á¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤âÆü¾ï¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤ÎÆ°¤¤ò¡¢¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë♡
¹üÈ×¤È¸Ô´ØÀá¤Î°ÂÄêÀ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°¤¤Î´ðÁÃ¡£CW-X¤Î¿·ºî¥¿¥¤¥Ä¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à½÷À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿1Ëç¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÈþ¤·¤¤»ÑÀª¤ò³ð¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ÖCW-X¡×¤¬ÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤òÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¡È¿´ÃÏ¤è¤¤°ìÊâ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹♡