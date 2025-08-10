中古車を買うとしたら、誰と一緒に選びたいですか？ 中古車を購入した経験のある20〜69歳のドライバー1000人を対象に「一緒に値引き交渉してほしい芸能人」について聞いたところ、明石家さんまさんが1位に選ばれました。アンケートは、株式会社ホンダアクセスが2025年5月に実施した「中古車の購入に関する調査2025」で行われたものです。



【写真】クルマ選びの際頼りになる？「白って200色あんねん」と神セリフが有名なモデル

まず、「この人が中古車販売店の店員だったら購入してしまう」と思う芸能人を男女別に聞いたところ、男性芸能人では、所ジョージさんが1位となり、2位は木村拓哉さんに、3位は大泉洋さんと続きました。また女性芸能人については、1位が天海祐希さんで、2位は北川景子さん、3位は綾瀬はるかさんと続きました。



車好きのイメージが強い芸能人や、トークが上手く店員としての売り込みが上手そうな芸能人が多く挙げられました。



中古車を購入する際に、「この人に一緒に値引き交渉をしてもらいたい」と思う芸能人について聞いたところ、1位は明石家さんまさんでした。続いて2位は大泉洋さん、3位はアンミカさん、4位は所ジョージさん、阿部寛さんとなりました。明石家さんまさんは40人からの回答を集め、2位を大きく引き離しての1位でした。



【出典】

株式会社ホンダアクセス「中古車の購入に関する調査2025」