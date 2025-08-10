ÃÏ¿Þ¡áÏÂ²Î»³»Ô

¡¡£±£°Æü¸áÁ°£¶»þ£´£°Ê¬º¢¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤ÎºåÏÂ¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÀþ¤ÎÏÂ²Î»³¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê£Ê£Ã£Ô¡ËÉÕ¶á¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬µÕÁö¤·¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤ËÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¡£

¡¡Àô½£Æî¹­°è¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿£·ºÐ¤È£µºÐ¤Î»Ò¤É¤â£²¿Í¤ò´Þ¤à·×£¶¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡Æ±ËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ï£µ£°ºÐÂåÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤·¡¢£¸£°ºÐÂå½÷À­¤¬Æ±¾è¡£¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤Ë¤Ï£³£°ºÐÂå¤ÎÃË½÷¤È»Ò¤É¤â£²¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡À¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï»ö¸ÎÄ¾¸å¤«¤é¡¢²¼¤êÀþ¤ÎÀôÆî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡½ÏÂ²Î»³£Ê£Ã£Ô¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±£¹»þ£µÊ¬¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£