◆米大リーグ カージナルス―カブス（９日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

カブス・鈴木誠也外野手（３０）が９日（日本時間１０日）、敵地・カージナルス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。２回に３試合連続安打となる左越え二塁打を放ち、６点目のホームを踏んだ。

５点リードの２回１死。右腕・パランテの内角９３・３マイル（約１５０・２キロ）のシンカーを振り抜くと、打球速度１１３・７マイル（約１８３キロ）、角度１５度の弾丸ライナーがワンバウンドで左翼フェンスに到達。打球が速すぎて二塁はやや際どいタイミングとなったが、快足を飛ばした。その後２死二塁からケリーの右前適時打で生還。今季２６本目の二塁打は現時点でリーグ単独９位となった。

鈴木は６日（同７日）の本拠地・レッズ戦では６回に２７号ソロ。７月１８日（同１９日）の本拠地・Ｒソックス戦以来、出場１６試合ぶりの一発を放ち、ようやく復調の兆しを見せていた。前日８日（同９日）の敵地・カージナルス戦では８回先頭で左前打を放ち、８月に入って初の２試合連続安打をマークしていた。

今季は敵地での試合を得意にしており、試合前の時点で打率２割２分６厘の本拠地に対し、敵地では２割７分４厘。２試合ぶりの２８号の期待も高まる。