韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第4話にて、中国出身のイーチェンがチームメイトを困らせ、波紋を呼んだ。

【映像】中国人練習生にチームメイトが激怒する瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

空気を読めない発言連発

中国出身のイーチェン（26歳）は8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」で、TWS「plot twist」チームに所属し、キリングパートを担当する。リーダーのチョン・イジョン（21歳）がリードして練習を進めていくが、イーチェンはトイレに行くなどと理由を付けて、何度も部屋から出て行ってしまう。イジョンは「『イーチェン兄さん、どこに行ったんですか？』と冗談抜きで7回以上は言ったと思います。正直、そのあたりからちょっとイライラしてました」と胸中を明かした。

練習段階から「中間チェックでは歌詞は覚えていなくて大丈夫だよ」と、余裕気味に語っていたイーチェン。そのまま中間チェックでは歌詞を間違え、振付も間違え、マスターは絶句する。ハンビョルは「キリングパート担当なの？大丈夫？どうするの？」と問い詰め、ソクフンは「表情がナチュラルじゃない。全部バラバラって感じ」と苦言を呈した。

重い空気が流れる中、チームの話し合いで「違うものは違うとはっきり伝えたほうがいい」と感じたイジョンは「キリングパートを変えたほうがいいと思っています」と提案。イーチェンは「なんで？何が間違ってるの？」と戸惑いの表情を浮かべる。イジョンは「練習の様子を見ていて、リブがすごくついてきてると思っていて…リブがキリングパートをやったらどうかな」と推薦し、チェ・リブ（21歳）が新たなキリングパート担当に決まった。

新たな動線で練習をしようとするも、また練習室から姿を消すイーチェン。イジョンは「どこに行っちゃってるんだろう。コントロールができない」「進行に支障をきたしている」と戸惑う。ダンスレッスンでもイーチェンは、「踊りながら一度も歌詞をちゃんと歌えてなかった」とマスターから注意されていた。

苛立ちながらイジョンは、意を決して「1行もまともに歌えないということは、歌を覚えていないということだよね？自分で未熟な部分は補ってほしいし…」と話すも、イーチェンは話の腰を折るように「目標を決めませんか？」「僕たちはチームですよね？1人がダメだったらもう一度やり直して、補い合いながらやるべきじゃないですか？」と的外れな提案。イジョンは困り果てた様子で、チームの空気は最悪の状態となってしまった。

チームのメンバーを自分が直接選んだゆえに、責任感を感じるイジョン。イーチェンの部屋を訪れ、「1人だけ【C】のメンバーだよね。ここに溶け込もうと頑張っているはずだけど、僕があまりにも追い込んでしまったのではないかと…」と優しく話しかけ関係を取り戻していた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）