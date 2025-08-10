iPhone 16 128GB(SoftBank)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯7·î28Æü¡Á8·î3Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢170g°Ê²¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡iPhone 16 128GB(SoftBank)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

2°Ì¡¡iPhone 16 128GB(au)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

3°Ì¡¡iPhone 16 128GB(NTT docomo)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

4°Ì¡¡iPhone 16e 128GB(au)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

5°Ì¡¡iPhone 16e 128GB(Y!mobile)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

6°Ì¡¡iPhone 16e 128GB(NTT docomo)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

7°Ì¡¡iPhone 16 256GB(SoftBank)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

8°Ì¡¡iPhone 16e 128GB(SoftBank)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

9°Ì¡¡iPhone 16e 128GB(UQ mobile)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

10°Ì¡¡iPhone 16 256GB(au)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£