¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÐÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤Î½éÀï¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÀèÈ¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿¤Î¹¥Åê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»³ÀîÊæ¹â¡¦¥À¥¦¥ó¥º¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç4¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£Âè1Àï¤ò¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Îº¹¤Ï2¥²¡¼¥à¤Ë³«¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÆü14»þ³«»Ï¤ÎÂè2Àï¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥â¥¤¥Í¥í¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï°ËÆ£Âç³¤¤¬Í½¹ðÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÂè2Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Îãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡ÖÎ¾Åê¼ê¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶Ïº¹¤Î¾¡Éé¤È¤¤¤¦ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¡¢1ÂÐ0¡¦1ÂÐ1¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Í½ÁÛ¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¾¡¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯¤µ¤¬¤¤¤ä¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥â¥¤¥Í¥í¤È°ËÆ£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¸«¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÍÍø¤È¸À¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡£»ä¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤òÍ¥¾¡Í½ÁÛ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù