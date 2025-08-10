「近視の人は老眼にならない」はウソ? 気づきにくい進行と対策を医師が解説

「近視の人は老眼にならない」そんな話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。しかしそれは、老眼にならないのではなく、老眼に気づきにくいだけかもしれません。では、近視と老眼の関係や老眼に気づきにくいことで起こりうるリスクについて、池上先生に伺いました。

監修医師：

池上 正人（たんぽぽ眼科）

秋田大学医学部を卒業後、東京女子医科大学附属第二病院眼科に入局。その後、秋田大学医学部附属病院眼科学教室、平鹿総合病院眼科医長を経て、品川近視クリニックに勤務。2014年にたんぽぽ眼科院長に就任し、現在に至る。日本眼科学会専門医。日本眼科医会、日本眼循環学会、日本白内障屈折矯正手術学会、ドライアイ研究会、江戸川区医師会の各会所属。

編集部

近視の人は老眼にならないというのは本当でしょうか？

池上先生

結論からいうと、残念ながら誰でも老眼になります。近視の人は老眼にならないのではなく、「老眼になっていても気づきにくい」というのが本当のところです。

編集部

それはどうしてでしょう？

池上先生

老眼は、年齢とともに体の筋肉が衰えるように目の筋肉も衰え、水晶体の厚さを調節する能力が落ちることで、近くのモノが徐々に見えにくくなっていく状態です。ところが近視の人は、正視の人よりも近くのモノにピントが合っていて、遠くが見えにくい状態です。これが同時に起こった場合、「近視が老眼を隠してしまう」という状態になるのです。

編集部

近視の人は、老眼が進行していても気づかないだけだと？

池上先生

そういうことです。そのため、同年代でも近視の人のほうが老眼になるのが遅いように感じられますが、油断は禁物。年齢を重ねるうちに、確実に老眼は進行していきます。

※この記事はメディカルドックにて【近視は老眼にならない！？これって本当？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。