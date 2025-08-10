マジックルーペ アール

スリーアール株式会社は8月6日（水）、手のひらサイズのデジタル顕微鏡「マジックルーペ アール（3R-MJL03）」の応援購入キャンペーンをMakuakeで開始した。入手に必要な支援額は1万2,293円から。

手で持って対象を拡大表示できるデジタルルーペ。中国の測定機器メーカー3Rの顕微鏡ブランドAnytyに属する。本体形状は漏斗型で、上面に丸型の2.1型ディスプレイを配置し、漏斗の先端部分にカメラを搭載している。拡大した画像は1,280×720ピクセルの静止画として記録可能。レンズ周辺にはLEDライトを内蔵した。ライトはUV（紫外線）に切り替え可能。

側面には操作ボタンやmicroSDカードスロット、USB Type-C端子を備えており、ライトの明るさを無段階で調節できるほか、付属のUSBケーブルでPCやスマホと接続してWebカメラのように使うこともできる。

側面に操作ボタンやmicroSDカードスロットを備える

PCやスマホに接続して外部カメラとして使用できる

センサー：1/4型CMOS モニターサイズ：2.1型 モニター解像度：480×480ドット 焦点距離：13～15mm ズーム：光学7倍、デジタル1.6倍/2.1倍、光学×デジタル11倍/15倍 ライト：LED3灯、UV LED3灯 バッテリー容量：300mAh 稼働時間：約60分 充電時間：約40分 外形寸法：約70.5×61×50mm 重量：約106g 付属品：専用ケース、クロス、USBケーブル、microSDカード