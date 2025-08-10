コラボしたラッピング自販機と並ぶシンガー・ソングライター萌江さん＝3月、宮城県栗原市

目指すのは「世界一の自動販売機の聖地」だ。宮城県栗原市の「自販機ミュージアム栗原高清水」には赤や青、黄色、緑など色とりどりでユニークなデザインの自販機がずらりと並ぶ。地域とともに日本独自の自販機文化を世界に発信する場として2025年3月にオープンし、話題を集めている。（共同通信＝渡辺紗帆）

国道4号に沿った約6600平方メートルの敷地に38台を集めた。うち28台は県内で活躍するアーティストやインフルエンサー、地元企業などとコラボレーションした世界に1台だけのラッピング自販機。多くは古くなった自販機を再利用し、飲料などを販売せずにディスプレーとして転用した“変わり種”だ。

ひときわ目を引くのは、宮城県石巻市出身のシンガー・ソングライター萌江さん（31）とコラボした1台。宮城県特産の海産物ホヤの魅力を発信する「ほやドル」として活動しており、ラッピングは殻付きのホヤを全面に敷き詰めたようなデザインにこだわった。「訪れた人がインパクトのあるビジュアルに『わっ！』と驚き、ホヤに興味を持つきっかけになればうれしい。自販機が分身となってホヤをPRしてくれるのでは」と期待を寄せている。

ミュージアムを立ち上げたのは東北を中心に自販機の設置・運営を手がける「サン・ベンディング東北」（仙台市宮城野区）。常務の加藤友人さん（45）は「日々の生活に深く根付いている自販機は、治安が良く盗難のリスクが低い日本だからこそ普及した文化だ」と指摘する。

季節や需要に合わせた多種多様な商品ラインアップの細やかさも日本ならではの特徴だという。「日本が誇る自販機の新しい可能性にチャレンジし、国内外から見に来て楽しんでもらえる場所になってほしい」と意気込む。

新たな「オンリーワン自販機」を増やすため、ラッピング自販機を通して地域を盛り上げたい人に向けてデザインの一般公募もしている。将来的には計200台を設置し、ギネス世界記録の認定を目指す。24時間営業で入場無料。

歌手などとコラボレーションしたラッピング自販機＝7月、宮城県栗原市

「自販機ミュージアム栗原高清水」に並ぶ自販機＝7月、宮城県栗原市