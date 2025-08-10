¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¸¤òÄÉ¤ï¤ì¡ÄYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÉü³è¤ò¤«¤±¤¿È¿Ä®Íý»á¤Î¡ÖÆ°²è¤ÎÉ¾È½¡×
£¶·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾üÂ÷·ÀÌó¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤º¡Ä
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼èÄùÌò¤ÇBS¥Õ¥¸¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿È¿Ä®Íý»á¡Ê61¡Ë¤¬¡¢£¸·î£±Æü¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØNEXTV LAB¡ÙÆâ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÈÖÁÈ¡ØÈ¿Ä®Íý¤Î¥½¥³¤¬Ê¹¤¤¿¤¤!!¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
È¿Ä®»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢º£Ç¯£³·î27Æü¤ËÂ¾¤ÎÌò°÷¤È¤È¤â¤Ë¼èÄùÌò¤òÂàÇ¤¡£Æ±31Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡Ç07Ç¯Åö»þ¤ÎÉô²¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£¶·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¾üÂ÷·ÀÌó¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤º¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¡¢Âà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥½¥³¤¬Ê¹¤¤¿¤¤‼¡Ù¤Ï£¸·î£±Æü¡¢Âè£±ÃÆ¤ÎÆ°²è¤È¤·¤Æ¡¢»²±¡Áª¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²èÁ°ÊÔ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ËÁÆ¬¤Ç¤ÏÈ¿Ä®»á¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÂà¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´Ö¡¢¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¿¤Á¤Ë¡¢£´·î¤Ë²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¯¹ß¤ê¤¿¤³¤È¡¢¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿È¿Ä®»á¡£¾üÂ÷·ÀÌó¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÏÊüÁ÷Ë¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¼«Í³¤¬¤¢¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Çº£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤Êý¸þÀ¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¿´Ï«¤¬¤¿¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¤ä¤Ä¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£È¿Ä®»á¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤Ï¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬¡Ç18Ç¯¤ËÊó¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¿Ä®»á¤Ë½èÊ¬¤Ï²¼¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤Î¸å¡¢½ÐÀ¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ËÈ¿´¶¤ò»ý¤Ä¼Ò°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¥¦¥Á¤Î¶É¤Îà¥É¥óá¤À¤Ã¤¿Æü»Þµ×»á¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿È¿Ä®»á¤Ç¤¹¤¬¡¢À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¡Ê64¡Ë¤Î¿·ÂÎÀ©²¼¤Ç¤Ï¡¢Æü»ÞÇÉ¤Î¿Í´Ö¤Ï¤Û¤Ü¼çÍ×¥Ý¥¹¥È¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢È¿Ä®»á¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¡Ë
¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù»þÂå¤ÎÏÃ½Ñ¤Ï·òºß
¶ÌÌÚ»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ï£··î29Æü¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê»²±¡Áª¤Ï¡Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÅìÂç»þÂå¤Ë¡Ë½½¼ï¶¥µ»¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤¢¤Î¤°¤é¤¤Õû¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
È¿Ä®»á¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¶ÌÌÚ»á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÍýÏ©À°Á³¤È»²±¡Áª¤äÀ¯¶É¤ò¸ì¤ë¶ÌÌÚ»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÀäÌ¯¤ÊÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ°ÊÔÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï13Ëü²ó¡Ê£¸Æü¸½ºß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢£²Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¸åÊÔÆ°²è¤Ï8.3Ëü²ó¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÊç¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¶ÌÌÚ»á¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿ÊÌÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹‼¡Ù¤Ï£´Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì12Ëü²ó¤òµÏ¿¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï1.98Ëü¿Í¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡Ö¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù»þÂå¤ÎÏÃ½Ñ¤Ï·òºß¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¶ÌÌÚ»á¤Î±éÀâ²ñ¾ì¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¤É¤ÎÇÞÂÎ¤âµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌÜ·âÃÌ¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¡¢¶ÌÌÚ»á¤â´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿Ä®»á¤Î¿ÍÌ®¤Ë¤è¤êÂçÊªÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤ÎÅÐ¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ÌÌÚ»á¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï½ª»Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù»þÂå¤Î¤è¤¦¤ÊÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÀ¯¼£·ÏYouTuber¤ò¶¼¤«¤¹Ä¶ÂçÊªYouTuber¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡Ö¿ÍÌ®¤¬¤É¤Î¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤«¡×¤¬¥«¥®¤Ë
¡ÖÀ¯¼£¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÀ¯¼£·ÏYouTuber¤Ï¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬¼±¼Ô¤¿¤Á¤¬À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£È¿Ä®»á¤Î¤è¤¦¤ËÂçÊªÀ¯¼£²È¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÖµ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈ¿Ä®»á¤ÏYouTuber¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¸µNHK¿¦°÷¤Ç¡¢À¯¼£ÈÖÁÈ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæÂ¼¿¿Æó»á¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤Î´¶ÁÛ¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢ËÁÆ¬¤Î¥Õ¥¸Âà¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¤â¡¢·ù¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ØÆüËÜ¤ÏÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Øº£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤Êý¸þÀ¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤«¤é¤Ï¡¢´íµ¡´¶¡¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆYouTube¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚ»á¤È¤¤¤¦¡¢º£¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ØÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÏÀ¤Ç¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤ÈÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏÃ»¤¤¤·¡¢ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤º¤«¤Ë´í×ü¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶ÌÌÚ»á¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊª¤ò¤º¤Ã¤È¸Æ¤ÓÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡È¿Ä®»á¤Î¿ÍÌ®¤¬¤É¤Î¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤Ë´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤ÏÃ»¤¤¤Û¤¦¤¬»ëÄ°¼Ô¥¦¥±¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¿ô»ú¤¬¿¤Ó¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·Þ¹ç¤»¤º¤Ë¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Î´¶¤¸¤ÏÊ¹¤¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÃæÂ¼»á¡Ë
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÃæÂ¼»á¤â»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ô²»À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤¤¡Õ¡Ô²èÌÌ¤¬¤É¤ó¤è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤Ê¤É¡¢Æ°²è¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£È¿Ä®»á¤Ï£±Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô²»À¼°¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¸åÊÔ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÁªÂò¤ÇÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀ©ºî¿Ø¤¬¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ÎÁ°ÊÔ¤È¸åÊÔ¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¤Ç¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢¸å¤«¤éÂÐ±þ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À»î¹Ôºø¸íÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤â³À´Ö¸«¤¨¤ëÈ¿Ä®»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤Ï½çÄ´¤ÊÁ¥½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£
