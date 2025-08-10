えええ、それ【ダイソー】なのッ！？ ハシゴしてでも欲しい♡「激かわポーチ」

バッグの中のごちゃごちゃ問題を解決できるポーチ。毎日のお出かけの必需品だからこそ、デザインも妥協したくない。そんな人にぴったりの「激かわポーチ」を【ダイソー】で発見しました。いろいろなポーズをとっている猫のイラストをデザインしたポーチや、エレガントな雰囲気をまとった高見えポーチなど、ハシゴしてでも欲しくなりそうな注目のアイテムをご紹介します。

即買いを避けられないかも！ 激かわ猫ポーチ

【ダイソー】「フラットミニポーチ（アニマル）」\110（税込）

ソフトなタッチの猫のイラストと、淡いニュアンスカラーの組み合わせが可愛いミニポーチ。「蝶ネクタイをしている猫がいろいろなポーズをとっていて、とてもキュートです」と、@ftn_picsレポーターとも*さんもお気に入り。「大きさは約14cm × 11cm」とのこと。小物入れに便利なサイズ感で、使い勝手の良さも期待できます。

一目惚れ級に可愛い！ 実用性も備わった優秀ポーチ

【ダイソー】「ループ付マチ付ポーチ（ポケット付 / アニマル）」\220（税込）

「首をかしげてこちらを見ているクマちゃんに心を惹きつけられちゃいます」と、レポーターとも*さんのハートを鷲掴みにしたのは、こちらのポーチ。マチが4cmあるそうで、見た目以上に収納できそう。小物入れに便利な内ポケット付き。持ちやすいループ付きで、実用性の高さも期待できます。

儚げで可愛い！ スッキリ収納できるフラットポーチ

【ダイソー】「スリムフラットポーチ（フラワー）」\110（税込）

ベビーピンクのファスナーと花柄デザインが、儚げで可愛いポーチ。レポーターとも*さんが「ポーチの裏面はクリアなので中身がよく見えます」とコメントしているように、何が入っているか確認しやすいのも嬉しいポイント。スリムな形状 & かさばりにくフラットタイプで、バッグにスッキリ収納できそうです。

メイク入れに使いたい高見えポーチ

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付 / フラワー）」\220（税込）

淡いパープルカラーを基調とした小花柄デザインが特徴。エレガントな雰囲気をまとった高見えポーチは「本当にダイソーなの？！」と周りも驚きそう。レポーターとも*さんによると、「中には大きめなポケットが2つ」付いていて、「大きさは約15cm × 8cmで、マチが5cmもあります」とのこと。自立して出し入れしやすいので、メイクポーチとしても活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i