嫁に介護を押し付け「私は忙しいから！」身勝手な義母へ、義祖母が放った『痛快な一言』と義母の末路

筆者の友人・Rさんの嫁姑バトル体験談です。Rさんの義祖母は半身マヒがあり、介護が必要な状態でした。認知症は発症しておらず、普通に話もできて穏やかな人だったそうです。そして義母はと言えば、そんな義祖母の介護を放棄していました。

介護放棄されている義祖母の気持ち

その後、義母は1年ほどで亡くなりました。遺言状に異論を唱えたのは義母だけでしたが、そのために義母が介護放棄をしていたことが義父の知るところとなりました。そして、義両親は険悪な雰囲気になってしまったそうです。とは言うものの自分勝手なことばかりしていた義母の自業自得でしょう。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

ltnライター：RIE.K

国文学科を卒業し、教員免許を取得後はOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。介護士として働く。さらにシングルマザーとして子供を養うために、ファーストフード店・ショットバー・弁当屋・レストラン・塾講師・コールセンターなど、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。