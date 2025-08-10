◇プロ野球セ・リーグ阪神 6-2 ヤクルト(9日、京セラドーム)

阪神の石井大智投手が、藤川球児監督が持つ38試合連続無失点のセ・リーグ記録に並びました。

阪神は2-2の同点から8回に4点を奪い勝ち越すと、9回のマウンドには石井投手がマウンドへ。先頭の山田哲人選手を空振り三振、続く中村悠平選手をサードゴロに打ち取ると、最後は宮本丈選手を152キロのストレートで見逃し三振に仕留めて、1イニングを無失点で締めました。

これで石井投手は藤川監督が現役時代の2006年に記録したセ・リーグ記録、38試合連続無失点を達成しました。

「4点差なので、失点しても逆転されなければいいなと思ったんで、ゾーンのなかで強く勝負することが出来ました」と話した石井投手。記録については「全くしていない。そう言われると、次（点を）とられそうで怖いです」とコメント。

また記録達成の要因については「いろいろ考えることもありますけど、自分の出来ることをやろうというところ。120％じゃなく100％の準備をすることを心がけています」と語り、新記録に向けて「しっかり、毎日変わらずいつもの準備をして明日に備えたいと思います」と意気込みました。

藤川監督は、自身の記録に並んだ石井投手について「また明日から伸ばしてほしいので、大きな声では言えないですけど、非常にうれしいです」と笑顔。「1戦を取りながら、コンディション把握しながら、エキサイティングなゲームをしていきたい」と次戦以降の抱負を述べました。

▽連続試合無失点記録の上位者※は開幕から39 平良海馬(西武、2021)※38 藤川球児(阪神、2006)、石井大智(阪神、2025年)37 篠原貴行(横浜、2011)