±é·à¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇä¤ê¾ì¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë²ÏÆ¸¡© ¾Ð´é¤òºî¤ë»°Åç¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬¡¢¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×
SNS¤Ç²¿¤«¤ÈÏÃÂê¤Î»°Åç¿©ÉÊ¤Ï7·î22Æü¡¢¼Ò°÷10¿ôÌ¾¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ø¤Ò¤í¤··àÃÄ¡Ù¤Î±é·à¤ò´ôÉì¸©¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡£
±éÌÜ¤Ï¡ÖÀÖ¤·¤½¥É¥ê¥ó¥¯ ¤æ¤«¤ê¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¡ØÀÖ¤·¤½¤º¤¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¡¢µë¿©Ä´Íý²ñ¼Ò¥ß¥Ä¥ª¤È¶¦Æ±¤Ç¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ÖÀÖ¤·¤½¥É¥ê¥ó¥¯ ¤æ¤«¤ê¡×¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤¤¤È´ê¤¦ÀÖ¤·¤½¤º¤¤ó¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤³¤Ë¡¢àØÌÔ(¤É¤¦¤â¤¦)¤Ê¥ª¥ª¥«¥ßÃË¤Ò¤í¤·¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þ¥ó¤¬µçÃÏ¤òµß¤¦¤â¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÀÖ¤·¤½¤º¤¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö!¤³¤ÎÀÖ¤·¤½¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤á¤Ð¥±¥¬¤â¼£¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þ¥ó¤Ë°û¤Þ¤»¤ë¤È¤¢¤éÉÔ»×µÄ¡¢¥±¥¬¤¬¼£¤Ã¤Æ·ÁÀªµÕÅ¾¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤Ò¤í¤·¤Ë¤â¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤Þ¤»¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þ¥ó¤¬¤¿¤Þ¤é¤º¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ÎÌ£Êý¤Ê¤Î¡Á¡Á¡×¤È¶«¤Ö¤È²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¡ÖÀÖ¤º¤¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ò²¼ÃÏ¤Ë¤·¤¿°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Êª¸ì¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢»°Åç¿©ÉÊ¤ÎÈÎÂ¥³èÆ°¡Ö¥á¥¤¥ó¿©ºàÈÎÇä»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
»°Åç¿©ÉÊ¤Î¡Ø¤Ò¤í¤··àÃÄ¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¡ØÁÇ¿Í·àÃÄ¡Ù¤È¤·¤Æ´úÍÈ¤²¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹ÅçºÚ¤ò»È¤Ã¤¿Æ±¼Ò¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤«¤éÌ¾Á°¤ò¤È¤ê²þÌ¾¡£¥×¥í¤Î»¦¿Ø»Õ(¤¿¤Æ¤·)»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Î¤«¤¿¤ï¤é·î¤Ë2²óÎý½¬¤ò¹Ô¤¦ËÜ³ÊÇÉ¤À¡£º£²ó¤Î¡ØÀÖ¤·¤½¤º¤¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿ËöÄçÁà¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ËöÄç¼ÒÄ¹¤ËÁÀ¤¤¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÌÜÅª¤Ï¡¢ÀÖ¤·¤½À¸³è¤òÆüËÜÃæ¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤À¡£¤Õ¤ê¤«¤±¡Ø¤æ¤«¤ê¡Ù¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤·¤½¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥á¥¤¥ó¿©ºàÈÎÇä»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤ÎÉÕÂ°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¶áÇ¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¿©ºà¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤òÀ¸Á¯ÉÊ¤Ê¤É¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ø¥á¥¤¥ó¿©ºàÈÎÇä»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀìÇ¤±Ä¶È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹¤È°ì½ï¤Ë¡¢¼ç¤ËÀ¸Á¯ÉÊ(ÀÄ²Ì¡¢Á¯µû¡¢ÀºÆù¡¢¥Ç¥ê¥«¡ÒÁÚºÚ¡Ó)¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥å¡¼Äó°Æ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Çä¤ê¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤ê¤«¤±¤Î¾¦ÉÊÃª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¾®ÇäÅ¹¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¾¦ÉÊ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢À¸Á¯ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¡Ø¤æ¤«¤ê¡Ù¤¬100¥ö½ê°Ê¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤Û¤ÉÅ¹ÊÞ¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¡£
2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢À®¿ÍÃËÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¿ÈÄ¹¤Î²ÏÆ¸¤ò¼Ò°÷¤¬¼êºî¤ê¤·¤ÆÇä¤ê¾ì¤ËÇÛÃÖ¡£ÁÇÄÌ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÊÇä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËöÄç¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¡Ø¤æ¤«¤ê¡Ù¤ò¤¤å¤¦¤ê¤Î²£¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤¤å¤¦¤ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤ì¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌîºÚ¡¢Æù¡¢µû¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¡Ø¤æ¤«¤ê¡Ù¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¿©ºà¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤ì¤ë!¤ÈPR¤¹¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¡Ø¤æ¤«¤ê¡Ù¤òÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î»Å³Ý¤±¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¸þ¤±¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¡¢¡Ø¥á¥¤¥ó¿©ºàÈÎÇä»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤«¤é200·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±é·à¤ä¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢Çä¤ê¾ì¤Ë²ÏÆ¸¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¤Î´ñÁÛÅ·³°¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÀõ¤Ï¤«¤Ê³èÆ°¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ã¤¦¡£²æ¡¹¤Ï¾Ð´é¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤ËÀÖ¤·¤½À¸³è¤ò¹¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÂçµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ò¤í¤··àÃÄ¡Ù¤Î¼¡²ó¸ø±é¤Ï¡¢8·î23Æü¤Ë¹Åç¸©Æâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¡£