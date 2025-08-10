全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、新たに新体操が始まり、計８競技が５県で行われた。

バレーボール女子準決勝 金蘭会（大阪）２―０富士見（静岡）

王者相手に果敢な攻め 福元さやか選手（富士見３年）

昨年王者の金蘭会（大阪）は、３月の大会で敗れた相手だ。リベンジマッチの気持ちで臨んだ準決勝だった。アタッカーとして主に左から攻撃する。この日も臆することなく果敢に相手コートに打ち込んでいった。

「ママさんバレーに通っていた母とバレーを楽しみたい」。そんな気持ちで小学１年から始め、黄色のユニホームに憧れて富士見に進んだ。

高校１年からスタメンとして総体や全日本高校選手権に出場。だが、悩みがあったという。身長１メートル７０はアタッカーとして高いとはいえない。「この身長では高いレベルで通用しない」。バレーをやめようと思うことは何度もあったが、「これまで支えてくれた先生や親に恩返しがしたい。ここで終わるのは悔しい」と続けることを選んだ。

自宅で２時間のジャンプトレーニングやストレッチを日課にすると、最高到達点は３メートルに届くほどになり、チームでも１、２位を争う。相手ブロックに負けないパワーもつけた。

総体で日本一の夢はかなわなかったが、「全日本高校選手権は決勝のコートに立ちたい」と前を向いた。（三浦桜香）