Ë¾·î°áÁº»Òµ¼Ô¤¬¡ÈÆ±Ä´¤ä×ÖÅÙ¤ò¤·¤Ê¤¤¡É»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¥ï¥±¡£²áµî¤Ë¤Ï¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÈ¿È¯¤ä¡¢¶¼Ç÷¾õ¤¬²ñ¼Ò¤ËÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤â
Íý²òÉÔÇ½¤Ê¿Íºà¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¡¢²á¾ê¤ÊÀ®²Ì¼çµÁ¡£Ìµºö¤Ê²ñ¼Ò¤¬¤¤¤Þ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿ÃæÇ¯¼ÒÃÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤¹¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¿¦¾ì¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥ß¥É¥ë²ñ¼Ò°÷¤ò½±¤¦¿·¤¿¤Ê´íµ¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ª
¢¡Ë¾·îµ¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÁÈ¿¥¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÆÀ¡×
´±Ë¼Ä¹´±²ñ¸«¤äµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¤Ç¡¢±Ô¤¤¼ÁÌä¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿Åìµþ¿·Ê¹¤ÎË¾·î°áÁº»Òµ¼Ô¡£²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Æ±Ä´¤ä×ÖÅÙ¤ò¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊË¾·î»á¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÁÈ¿¥¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÆÀ¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸ýÄ´¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿´¤«¤é¤ÎÅÜ¤ê¤äµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ÀÎ¤«¤éÆÃÄê¤Î¼çµÁ¤ä¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ËÇû¤é¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤ËÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãø½ñ¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°ìÍÌ¾¤Ê¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÒÆâ¤ÇíÂíà¤òÀ¸¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¿û´±Ë¼Ä¹´±¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢»ä¤Î¼ÁÌä¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Øµ¼Ô¤ÏÎ¢Êý¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤È¼ÒÆâ¤ÇÈ¿È¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾»æ¤ÇÈãÈ½¤Îµ»ö¤â½ñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¼Ç÷¾õ¤¬²ñ¼Ò¤ËÆÏ¤¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¹Ö±é²ñ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬±Ç²è¤ÎÂêºà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¸«¤ëÌÜ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¥Ö¥ì¤º¤Ë´Ó¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö
¥Ö¥ì¤º¤Ë´Ó¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢É¾²Á¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈãÈ½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¸Ä¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¿·Ê¹¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê³èÆ°¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ò¤À¤Ã¤¿¤éÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤Áµ¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈ¯¿®¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åìµþ¿·Ê¹¤À¤«¤é¤³¤½¼èºà¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ´íµ¡´¶¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö»æ¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÌÀ³Î¤Ê²ò·èºö¤¬¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¡¢»ä¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤è¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢YouTube¤äSNS¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤ÇÏª½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Åìµþ¿·Ê¹¤Îµ¼ÔÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¼èºàÎÏ¤äµ»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¢¡ÃæÇ¯¤¬²õ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¯¼£¤Î¼ºÇÔ¤¬¸¶°ø
Ë¾·î»á¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÃæÇ¯¤¬²õ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¡¢¼þ¤ê¤ÏÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£ºÇ½é¤ÏÈ¿È¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê²ñ¼Ò¤Î¤¤¤í¤Ï¤ËÀ÷¤Þ¤é¤º¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¢¡ÃæÇ¯À¤Âå¤ÏÉé¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë
ÃæÇ¯¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¿È¶á¤Ë¤âÈóÀµµ¬¤Î¿Í¤ä¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Æ¡¢ÃæÇ¯À¤Âå¤ÏÉé¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÀ¯¼£¤Î¼ºÇÔ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæÇ¯À¤Âå¤ÎËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤äÉÔËþ¤¬¡¢º£²ó¤Î»²À¯ÅÞ¥Ö¡¼¥à¤òÀ¸¤ó¤À°ì°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·è¤·¤Æ¤½¤Î»×¤¤¤òÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
²ñ¼Ò¤Ë²õ¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÆÍ¤È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¡½¡½¡£¤½¤ì¤³¤½ºÇ¶¯¤Î½èÊýäµ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÅìµþ¿·Ê¹µ¼Ô Ë¾·î°áÁº»Ò»á¡Û
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡£Ãø½ñ¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆSNS¤äYouTube¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô
¡½¡Î¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤¹!¶¸¤¦ÃæÇ¯¼ÒÃÜ¤Î¼ÂÂÖ¡Ï¡½
¢¡Ë¾·îµ¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÁÈ¿¥¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÆÀ¡×
´±Ë¼Ä¹´±²ñ¸«¤äµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¤Ç¡¢±Ô¤¤¼ÁÌä¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿Åìµþ¿·Ê¹¤ÎË¾·î°áÁº»Òµ¼Ô¡£²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Æ±Ä´¤ä×ÖÅÙ¤ò¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊË¾·î»á¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÁÈ¿¥¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÆÀ¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
Ãø½ñ¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°ìÍÌ¾¤Ê¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÒÆâ¤ÇíÂíà¤òÀ¸¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¿û´±Ë¼Ä¹´±¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢»ä¤Î¼ÁÌä¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Øµ¼Ô¤ÏÎ¢Êý¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤È¼ÒÆâ¤ÇÈ¿È¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾»æ¤ÇÈãÈ½¤Îµ»ö¤â½ñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¼Ç÷¾õ¤¬²ñ¼Ò¤ËÆÏ¤¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¹Ö±é²ñ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬±Ç²è¤ÎÂêºà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¸«¤ëÌÜ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¥Ö¥ì¤º¤Ë´Ó¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö
¥Ö¥ì¤º¤Ë´Ó¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢É¾²Á¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈãÈ½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¸Ä¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¿·Ê¹¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê³èÆ°¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ò¤À¤Ã¤¿¤éÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤Áµ¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈ¯¿®¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åìµþ¿·Ê¹¤À¤«¤é¤³¤½¼èºà¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ´íµ¡´¶¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö»æ¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÌÀ³Î¤Ê²ò·èºö¤¬¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¡¢»ä¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤è¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢YouTube¤äSNS¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤ÇÏª½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Åìµþ¿·Ê¹¤Îµ¼ÔÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¼èºàÎÏ¤äµ»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¢¡ÃæÇ¯¤¬²õ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¯¼£¤Î¼ºÇÔ¤¬¸¶°ø
Ë¾·î»á¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÃæÇ¯¤¬²õ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¡¢¼þ¤ê¤ÏÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£ºÇ½é¤ÏÈ¿È¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê²ñ¼Ò¤Î¤¤¤í¤Ï¤ËÀ÷¤Þ¤é¤º¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¢¡ÃæÇ¯À¤Âå¤ÏÉé¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë
ÃæÇ¯¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¿È¶á¤Ë¤âÈóÀµµ¬¤Î¿Í¤ä¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Æ¡¢ÃæÇ¯À¤Âå¤ÏÉé¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÀ¯¼£¤Î¼ºÇÔ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæÇ¯À¤Âå¤ÎËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤äÉÔËþ¤¬¡¢º£²ó¤Î»²À¯ÅÞ¥Ö¡¼¥à¤òÀ¸¤ó¤À°ì°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·è¤·¤Æ¤½¤Î»×¤¤¤òÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
²ñ¼Ò¤Ë²õ¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÆÍ¤È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¡½¡½¡£¤½¤ì¤³¤½ºÇ¶¯¤Î½èÊýäµ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÅìµþ¿·Ê¹µ¼Ô Ë¾·î°áÁº»Ò»á¡Û
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡£Ãø½ñ¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆSNS¤äYouTube¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô
¡½¡Î¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤¹!¶¸¤¦ÃæÇ¯¼ÒÃÜ¤Î¼ÂÂÖ¡Ï¡½