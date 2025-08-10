¥³¥³¥¤¥Á¡ÖºÇ¶¯¤Î2000±ß¥«¥ì¡¼¡×¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º½Ñ¡£ÊÆ500¥°¥é¥à¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡È167±ß¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡É¤ÎÀµÂÎ
YouTube¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤¿¤é¤È¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥³¥¤¥Á¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¹¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ10¿É¤ò¿©¤Ù¤ÆÌåÀä¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥â¥³¥í¥é¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¹¥¤ß¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¡£
Êª²Á¹â¤ÇÃÍ¾å¤²¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢º£¤ä¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ±²Á¤Ï1200±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥ì¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥³¥³¥¤¥Á¤·¤«»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö²¿¤â¤»¤º¤Ë2000±ß¡×¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤
¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¿É¤µ¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëÅÀ¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¶Ì¤Í¤®¤¬ÄêÈÖ¤À¤¬¡¢¥³¥³¥¤¥Á¤Ç¤Ï¤¢¤µ¤ê¡¢¥Ä¥Ê¡¢¤¤¤«¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎËÉÙ¤µ¤æ¤¨¤«¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¥³¥³¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤â¤»¤º¤Ë2000±ß¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥«¥ì¡¼°ìÇÕ¤Ë2000±ß¤â¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£³°¿©¤ËËè²ó2000±ß¤¯¤é¤¤¥«¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÉ®¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡È2000±ß¤ÎÊÉ¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¥³¥³¥¤¥Á¤Ç¼ÂºÝ¤Ë2000±ß»È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËþÊ¢¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¡¥«¥ì¡¼¤Ë¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¥ï¥±
É®¼Ô¤Î³°¿©¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡Ö²È¤Çºî¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥«¥ì¡¼¤Ê¤ó¤Æ¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¡£²È¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¥Ê¥ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤Êò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸Ä¼¼¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÊõÅç24¤Ç¤¹¤é¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î¥«¥ì¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢É®¼Ô¤ÎÊì¤ÏÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë½Ð¤»¤ÐÌµ¾ò·ï¤Ç´î¤Ð¤ì¤ë¥«¥ì¡¼¤ò¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¡Ø¤¿¤á¤·¤Æ¥¬¥Ã¥Æ¥ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¥Û¥Æ¥ëÉ÷¥«¥ì¡¼¤Ç°ìÃÊ¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡¢¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¡×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¤Î¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÂ¤Î¥«¥ì¡¼¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÉ®¼Ô¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£ÆÚ¤·¤ã¤Ö¥«¥ì¡¼¡Ê982±ß¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢1¿É¡Ê25±ß¡Ë¡¢ÄÉ²Ã¥½¡¼¥¹¡Ê167±ß¡Ë¡¢¥Á¡¼¥º¡Ê264±ß¡Ë¡¢¤Ê¤¹3¸Ä¡Ê90±ß¡Ë¡¢È¾½Ï¥¿¥Þ¥´¡Ê120±ß¡Ë¡£ÄÉ²Ã¥½¡¼¥¹¤Ï¥ë¡¼¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á¡¢ÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï3¼ïÎà¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò500¥°¥é¥à¡¢¤Ä¤Þ¤ê3¹ç¤ÎÊÆ¡Ê260±ß¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£¤³¤ì¤Ç1908±ß¤À¡£
¢¡ÊÆ¤¬500¥°¥é¥à¤À¤È»®¤¬°ã¤¦¡©
Å¹°÷¤¬±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë»þÅÀ¤Ç»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«»®¤¬°ã¤¦¡£³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥«¥ì¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ê¿¤¿¤¤»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë500¥°¥é¥à¤ÎÊÆ¤òÍê¤à¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é»®¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢¥Á¡¼¥º¤ÏÉ¬¿Ü¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢Ì£¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÍÏ¤±¤¿¥Á¡¼¥º¤¬»å¤ò°ú¤¯¤È¡¢¡Ö³°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¥Á¡¼¥º¤Î¾è¤Ã¤¿¡Ö¾Æ¤¥«¥ì¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤ê¡¢Êì¤Ë¡Ö¥«¥ì¡¼¤Ë¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Éã¤Ë¡Ö¥Ç¥Ö¤¬¤è¤©¡×¤ÈÊÎ¤Þ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢³Î¤«¤Ë¥«¥ì¡¼¤È¥Á¡¼¥º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£
¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥«¥ì¡¼¤Ë¥Á¡¼¥º¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈþÌ£¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢²¿»ö¤â¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âå½þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£Èá¤·¤¤¡£
¢¡¡Ö¤¿¤Ã¤¿167±ß¡×¤ÎÄÉ²Ã¥ë¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ä
º£²ó¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÍ£°ì¡¢¿©´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤Ê¤¹¤À¡£¤â¤¦20Ç¯¶á¤¯Á°¡¢¡Ø¥·¥ë¥·¥ë¥ß¥·¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥³¥³¥¤¥Á¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¿Íµ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤À¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤â²¿ÅÙ¤«»î¤·¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤ËÈþÌ£¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¥«¥ì¡¼¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ê¤¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
