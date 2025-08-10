¡Ö¶¥ÇÏ¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¡×¡ÄÁ´10¾ìÀ©ÇÆ¤·¤¿¶¥ÇÏÎò3Ç¯¡ÈUMAJO¡É¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ý»Ù¡×¤È¤Ï
¡ÖÁ°Áö¤ÏÍîÅ´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÏ¤¬ËÜÌ¿¡×¡Ö¥·¥¹¥¥ó¤Î»º¶ð¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×
¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÏÃÏÊý¤Ç¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤·Å¸³«¤â¸þ¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢Åìµþ¡¦ºå¿À¡¦È¡´Û³Æ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï ¡ÈUMAJO¡É¤Î¤Ò¤«¤Ô¤µ¤ó¤À¡£
¡¡Èà½÷¤Î¸ý¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¶¥ÇÏÎò3Ç¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ò¤«¤Ô¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¶¥ÇÏ¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡£ÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¥½¥À¥·¤Î½ãÇò¤Çßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÇÏÂÎ¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é´Ý3Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢JRA¤ÎÁ´10¶¥ÇÏ¾ì¤ò¤¹¤Ç¤ËÆ§ÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»ö¼Â¤À¤±¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤¬¶¥ÇÏ¾Â¤Ë¥É¤Ï¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë·ù¤¤¤Î½÷À¤¬¡Ö¶¥ÇÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¥ï¥±
¡¡ºë¶Ì¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Ò¤«¤Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¶¥ÇÏ¤Ë¤ÏÁ´¤¯´Ø¿´¤¬¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤òÌÓ·ù¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¤·¤«¤·¡¢¥½¥À¥·¤È½Ð²ñ¤¦¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÎÃÎ¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÅªÃæ¡£¿ôÉ´±ß¤¬¿ôÀé±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥½¥À¥·¤¬3¤ÄÌÜ¤ÎG1¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ÏÆ±¿Í»ï¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥ª¥¿³è¤¬¼ñÌ£¤Ç¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ñÌ£¤È¤¤¤¨¤ÐÈþÍÆ¤È¤ª¼ò¤¯¤é¤¤¡£¤Þ¤µ¤«¶¥ÇÏ¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½é¤á¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò´ÑÀï¤·¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¶¥ÇÏ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ò¤«¤Ô¤µ¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¶¥ÇÏ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤ÎÀÅ¼ä¡¢¤ªÇÏ¤µ¤ó¤ÎÂ²»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¡Ä¡Ä¡£¤É¤ì¤âÄ»È©¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡¶¥ÇÏ¤Î¤¿¤á¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤Ò¤«¤Ô¤µ¤ó¤ÏÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¥½¥À¥·¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é4¥ö·î¸å¡¢¶¥ÇÏ¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂà¿¦¤·ÆÈÎ©¡£¶¥ÇÏ¾Â¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼«¤é·è°Õ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Û¤ÜËè½µ¤Î¶¥ÇÏ¾ìÄÌ¤¤¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤¬°ì¸ýÇÏ¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¤Ò¤«¤Ô¤µ¤ó¤¬½Ð»ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¥µ¥È¥Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î2022»º¶ð¡£¤Î¤Á¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÇòÌÓ¤ÎÌÆÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¥ÇÏ¤ò»Ï¤á¤Æ3¥ö·î¤¯¤é¤¤¤Ç½Ð»ñ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤ÇÇòÌÓ¤Î¤ªÇÏ¤µ¤ó¤Ë½Ð»ñ¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥Ý¥Á¤Ã¤È¿½¤·¹þ¤ß¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡½Ð»ñ¤·¤¿ÇÏ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¾¡Íø¡ª
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿ÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¡È¹¬±¿¤Î½÷¿À¡É¤Ò¤«¤Ô¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶¯±¿¤Ï°ì¸ýÇÏ¼ç¥é¥¤¥Õ¤Ç¤âÈ¯´ø¡£¤Ê¤ó¤È¡¢½é¤á¤Æ½Ð»ñ¤·¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¾¡Íø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¶ÛÄ¥¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÊÝÂ¸ÍÑ¤Î±þ±çÇÏ·ô¤·¤«Çã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Â¾¤ÎÇÏ·ô¤òÇã¤¦¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ËÇÏ·ô¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¸ý¼è¤ê¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢4Àï¤·¤Æ5Ãå¤¬ºÇ¹â¡£1¸ý¤Î½Ð»ñ¶â6Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤í1Ëü6000±ß¤Û¤É¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Ý»ýÈñ¡Ê¥¨¥µÂå¤Ê¤É¡Ë¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÈñ¤ÇËè·î5000±ß¶á¤¯¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ»ú²½¤Ø¤Ï¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤À¡£
¡È¸µ¤ò¼è¤ë¡É¤¿¤á¤Ë¤Ï¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤¬¤¢¤È2¡Á3¾¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Ò¤«¤Ô¤µ¤ó¡¢¤¹¤Ç¤Ë2Æ¬ÌÜ¤È3Æ¬ÌÜ¤Ë¤â½Ð»ñºÑ¤ß¡£2ºÐÇÏ¤È1ºÐÇÏ¤Ë¹ç·×20Ëü±ß°Ê¾å¤òÀè¹ÔÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¸ýÇÏ¼ç¥é¥¤¥Õ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÂçÉý¤ÊÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Ð»ñÇÏ¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¤Ï¿ôÇ¯¸å¤ËÂçÉý¹õ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¡£º£¸å¤âËèÇ¯1Æ¬¤º¤Ä¤Ï½Ð»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
